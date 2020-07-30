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Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье
Президент России Владимир Путин и президент Кипра Никос Анастасиадис обсудили по телефону ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:31
2020-07-30T12:31
никос анастасиадис
владимир путин
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северный кипр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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