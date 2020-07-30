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Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье
Президент России Владимир Путин и президент Кипра Никос Анастасиадис обсудили по телефону ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:31
никос анастасиадис
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никос анастасиадис, владимир путин, кипр, северный кипр, турция, в мире

Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье

12:31 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Кипра Никос Анастасиадис обсудили по телефону ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования, говорится в сообщении Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе кипрской стороны.
"Рассмотрена также региональная проблематика, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования", - говорится в сообщении.
Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая Республика северного Кипра, которую признала только Турция.
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Никос АнастасиадисВладимир ПутинКипрСеверный КипрТурцияВ мире
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