В Ингушетии зарегистрировали 21 новый случай заражения коронавирусом

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Двадцать один новый случай инфицирования COVID-19 зарегистрирован за сутки в Двадцать один новый случай инфицирования COVID-19 зарегистрирован за сутки в Ингушетии , при этом выздоровели 11 человек, общая доля выздоровевших в республике составляет почти 80%, следует из сообщения регионального оперштаба.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 3644 случая заболевания коронавирусом, скончались 73 человека, в том числе муфтий республики.

"За сутки в республике выявлен 21 новый случай коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3665 человек. Выздоровели 2919 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в республике госпитализировано 183 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 72, из них 23 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7958 человек, остаются под наблюдением 449 человек, в том числе 266 – в условиях самоизоляции на дому.