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В Ингушетии зарегистрировали 21 новый случай заражения коронавирусом
Двадцать один новый случай инфицирования COVID-19 зарегистрирован за сутки в Ингушетии, при этом выздоровели 11 человек, общая доля выздоровевших в республике... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:30
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия

В Ингушетии зарегистрировали 21 новый случай заражения коронавирусом

12:30 30.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Двадцать один новый случай инфицирования COVID-19 зарегистрирован за сутки в Ингушетии, при этом выздоровели 11 человек, общая доля выздоровевших в республике составляет почти 80%, следует из сообщения регионального оперштаба.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 3644 случая заболевания коронавирусом, скончались 73 человека, в том числе муфтий республики.
"За сутки в республике выявлен 21 новый случай коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3665 человек. Выздоровели 2919 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в республике госпитализировано 183 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 72, из них 23 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
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По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7958 человек, остаются под наблюдением 449 человек, в том числе 266 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Ингушетия
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