Кандидатам в президенты Белоруссии сообщили об усилении безопасности

"Кандидатам доведена определенная информация. Будут проводиться мероприятия с повышенными мерами безопасности", - сказал Равков журналистам после встречи в ЦИК с кандидатами в президенты, отвечая на вопрос, принимался ли в Белоруссии запрет на проведение массовых мероприятий в рамках агитации на выборах. Он добавил, что мероприятия "будут проводиться без ограничений", но с определенными мерам и безопасности.