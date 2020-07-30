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Кандидатам в президенты Белоруссии сообщили об усилении безопасности
Кандидатам в президенты Белоруссии доведена информация о необходимости усиления мер безопасности на мероприятиях в период избирательной кампании, сообщил в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:27
задержание россиян под минском
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353
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задержание россиян под минском, светлана тихановская, наталья кочанова, александр лукашенко, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Кандидатам в президенты Белоруссии сообщили об усилении безопасности

12:28 30.07.2020 (обновлено: 13:27 30.07.2020)
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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Кандидатам в президенты Белоруссии доведена информация о необходимости усиления мер безопасности на мероприятиях в период избирательной кампании, сообщил в четверг в Минске госсекретарь Совбеза страны Андрей Равков.
"Кандидатам доведена определенная информация. Будут проводиться мероприятия с повышенными мерами безопасности", - сказал Равков журналистам после встречи в ЦИК с кандидатами в президенты, отвечая на вопрос, принимался ли в Белоруссии запрет на проведение массовых мероприятий в рамках агитации на выборах. Он добавил, что мероприятия "будут проводиться без ограничений", но с определенными мерам и безопасности.
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Представитель штаба действующего президента, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова отметила, что кандидаты и их представители были приглашены в ЦИК, чтобы "нам сообщили, что мы должны обеспечить безопасность тех людей, с которыми встречаемся в ходе агитационной кампании".
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после встречи в ЦИК заявила журналистам о намерении продолжать предвыборные мероприятия и сообщила, что "ответственность за меры безопасности (на массовых мероприятиях - ред.) теперь возложило на себя наше государство". "Все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме. Ничего не отменяется. Единственное что - будут усилены меры по обеспечению безопасности людей. Будут установлены металлоискатели, будет оцепление и так далее. Это все для того, чтобы люди, которые приходят на пикеты, чувствовали себя в безопасности", - сказала она.
Кандидат в президенты Андрей Дмитриев также заявил, что не будет сворачивать агитационную деятельность и отказываться от встреч с избирателями и пикетов.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, сейчас проходит период агитации.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
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Задержание россиян под МинскомСветлана ТихановскаяНаталья КочановаАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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