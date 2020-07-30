Объявлен лауреат британской детской книжной премии Waterstones

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Натан Брайон и Дапо Адеола получили детскую книжную премию сети магазинов Waterstones за книжку-картинку Look Up! ("Посмотри наверх") о темнокожей девочке, которая увлекается наукой, . Натан Брайон и Дапо Адеола получили детскую книжную премию сети магазинов Waterstones за книжку-картинку Look Up! ("Посмотри наверх") о темнокожей девочке, которая увлекается наукой, сообщает The Guardian.

Главная героиня по имени Рокет пытается убедить своего брата, все время проводящего в телефоне, поднять глаза на небо и посмотреть на метеоритный дождь.

Писатель и актер Натан Брайон рассказал, что идея написать эту историю пришла к нему после прогулки с его девушкой по Гайд-Парку, во время которой он только и делал, что устанавливал обновления на телефон.

По замыслу автора, Рокет должна была быть темнокожей, с длинными волосами и в очках. Иллюстратор Дапо Адеола поделился, что на ее образ в книге его вдохновила собственная любознательная племянница. Художник также отметил, что обычно в детских книгах про космос главные герои – белокожие мальчики, а он постарался создать что-то оригинальное.

Представитель сети магазинов Waterstones Флорентина Мартин отметила, что Look Up! "выводит традиционные книжки-картинки на новый уровень", отметив, что ей особенно понравилась Рокет – "маленький человек с большими мечтами", "ее безграничный энтузиазм, любопытство и доброта".

Это издание стало книгой года по версии Waterstones, а также заняло первое место в категории "иллюстрированная книга".