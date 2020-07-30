https://ria.ru/20200730/1575158411.html
Объявлен лауреат британской детской книжной премии Waterstones
Натан Брайон и Дапо Адеола получили детскую книжную премию сети магазинов Waterstones за книжку-картинку Look Up! ("Посмотри наверх") о темнокожей девочке,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:56
2020-07-30T12:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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книги, новости культуры, великобритания
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости
. Натан Брайон и Дапо Адеола получили детскую книжную премию сети магазинов Waterstones за книжку-картинку Look Up! ("Посмотри наверх") о темнокожей девочке, которая увлекается наукой, сообщает
The Guardian.
Главная героиня по имени Рокет пытается убедить своего брата, все время проводящего в телефоне, поднять глаза на небо и посмотреть на метеоритный дождь.
Писатель и актер Натан Брайон рассказал, что идея написать эту историю пришла к нему после прогулки с его девушкой по Гайд-Парку, во время которой он только и делал, что устанавливал обновления на телефон.
По замыслу автора, Рокет должна была быть темнокожей, с длинными волосами и в очках. Иллюстратор Дапо Адеола поделился, что на ее образ в книге его вдохновила собственная любознательная племянница. Художник также отметил, что обычно в детских книгах про космос главные герои – белокожие мальчики, а он постарался создать что-то оригинальное.
Представитель сети магазинов Waterstones Флорентина Мартин отметила, что Look Up! "выводит традиционные книжки-картинки на новый уровень", отметив, что ей особенно понравилась Рокет – "маленький человек с большими мечтами", "ее безграничный энтузиазм, любопытство и доброта".
Это издание стало книгой года по версии Waterstones, а также заняло первое место в категории "иллюстрированная книга".
Авторы получат денежное вознаграждение в размере пяти тысяч фунтов стерлингов.