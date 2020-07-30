В Сирии армянские саперы разминировали свыше 20 гектаров

"Группа армянских саперов разминировала в Сирии в июле 2020 года территорию площадью 19 878 квадратных метром. В целом, с начала осуществления миссии разминированы 205 087 квадратных метров, из которых сирийским властям передана расчищенная территория в 142 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook.

Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном члены диаспоры жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышлы. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию. Ранее МИД Армении заявлял, что республика предоставила убежище более чем 22 тысячам граждан Сирии, став третьим в Европе государством по числу принятых сирийских беженцев относительно численности населения страны.