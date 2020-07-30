В Сирии армянские саперы разминировали свыше 20 гектаров

ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Армянские саперы разминировали в Сирии с февраля 2019 года территорию площадью свыше 20,5 гектаров, сообщили в четверг в центре гуманитарного разминирования и экспертизы Армении.
С 8 февраля 2019 года в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек. На нее возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, информированию населения о минах и медицинской помощи жителям Алеппо.
"Группа армянских саперов разминировала в Сирии в июле 2020 года территорию площадью 19 878 квадратных метром. В целом, с начала осуществления миссии разминированы 205 087 квадратных метров, из которых сирийским властям передана расчищенная территория в 142 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook.
В июле армянские специалисты обнаружили 14 кассетных суббоеприпасов шариковой осколочной авиабомбы (ШОАБ), 13 неразорвавшихся 120-миллиметровых минометных снарядов, суббоеприпасы осколочной авиабомбы АО-2,5РТM, четыре самодельных взрывных устройства, одну противотанковую мину TM-62П, два гранатометных боеприпаса ВОГ-17.
По данным центра, врачи армянской миссии оказали с февраля 2019 года медицинскую помощь 15 485 сирийцам.
Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном члены диаспоры жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышлы. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию. Ранее МИД Армении заявлял, что республика предоставила убежище более чем 22 тысячам граждан Сирии, став третьим в Европе государством по числу принятых сирийских беженцев относительно численности населения страны.