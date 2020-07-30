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Министр науки Испании станет кандидатом на пост гендиректора ЕКА
Министр науки и инновации испанского правительства, бывший астронавт и космонавт Педро Дуке будет выдвинут кандидатом на пост генерального директора... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:25
йохан-дитрих вернер
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
европейское космическое агентство
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353
60
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йохан-дитрих вернер, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство

Министр науки Испании станет кандидатом на пост гендиректора ЕКА

12:25 30.07.2020
98
© РИА Новости / Елена ШестернинаМинистр науки, инноваций и университетов Испании Педро Дуке
Министр науки, инноваций и университетов Испании Педро Дуке
© РИА Новости / Елена Шестернина
Министр науки, инноваций и университетов Испании Педро Дуке. Архивное фото
МАДРИД, 30 июл – РИА Новости. Министр науки и инновации испанского правительства, бывший астронавт и космонавт Педро Дуке будет выдвинут кандидатом на пост генерального директора Европейского космического агентства (ЕКА).
"Министр Педро Дуке уже выполнил необходимые формальности для представления своей кандидатуры, чтобы возглавить эту организацию, в которую вошел в 1992 году, пройдя испытания, чтобы стать астронавтом. После этого и до вхождения в правительство вся его профессиональная карьера была в этом европейском агентстве и в секторе, он занимал различные ответственные посты", - говорится в сообщении испанского правительства.
Города мира. Мадрид.
17 января 2019, 16:46
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Кабмин заявил, что "было бы честью, чтобы испанец впервые возглавил" эту организацию, в которую входят 22 страны.
Пост гендиректора ЕКА станет вакантным в июле 2021 года, когда его покинет нынешний глава агентства Йохан-Дитрих Вернер.
Педро Дуке, единственный испанский астронавт в истории, с июня 2018 года занимает пост министра науки. Дуке дважды летал в космос – в 1998 года на шаттле Discovery и в 2003 году на "Союзе" к МКС. Дуке говорит на русском.
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Йохан-Дитрих ВернерМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентство
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