Министр науки Испании станет кандидатом на пост гендиректора ЕКА

МАДРИД, 30 июл – РИА Новости. Министр науки и инновации испанского правительства, бывший астронавт и космонавт Педро Дуке будет выдвинут кандидатом на пост генерального директора Европейского космического агентства (ЕКА).
"Министр Педро Дуке уже выполнил необходимые формальности для представления своей кандидатуры, чтобы возглавить эту организацию, в которую вошел в 1992 году, пройдя испытания, чтобы стать астронавтом. После этого и до вхождения в правительство вся его профессиональная карьера была в этом европейском агентстве и в секторе, он занимал различные ответственные посты", - говорится в сообщении испанского правительства.
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Кабмин заявил, что "было бы честью, чтобы испанец впервые возглавил" эту организацию, в которую входят 22 страны.
Пост гендиректора ЕКА станет вакантным в июле 2021 года, когда его покинет нынешний глава агентства Йохан-Дитрих Вернер.
Педро Дуке, единственный испанский астронавт в истории, с июня 2018 года занимает пост министра науки. Дуке дважды летал в космос – в 1998 года на шаттле Discovery и в 2003 году на "Союзе" к МКС. Дуке говорит на русском.