Министр науки Испании станет кандидатом на пост гендиректора ЕКА

"Министр Педро Дуке уже выполнил необходимые формальности для представления своей кандидатуры, чтобы возглавить эту организацию, в которую вошел в 1992 году, пройдя испытания, чтобы стать астронавтом. После этого и до вхождения в правительство вся его профессиональная карьера была в этом европейском агентстве и в секторе, он занимал различные ответственные посты", - говорится в сообщении испанского правительства.