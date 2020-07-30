https://ria.ru/20200730/1575158317.html
Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области
Суд продлил бывшему первому замгубернатора Курганской области Сергею Пугину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, меру пресечения в виде... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:24
2020-07-30T12:24
следственный комитет россии (ск рф)
шадринский район
курганская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg
https://ria.ru/20200729/1575086382.html
https://ria.ru/20200723/1574769801.html
шадринский район
курганская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_931554ab5c838d6ffc078d536cf7ca56.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_545c5b28877857c52886eb55f3e8b901.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), шадринский район, курганская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Суд продлил бывшему первому замгубернатора Курганской области Сергею Пугину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Курганского горсуда.
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области
и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района
, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
Следователи установили, что обвиняемые для создания видимости своевременного освоения бюджета, выделенного Курганской области из федерального в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", зная о наличии невыполненных работ и непоставленного оборудования подрядчиком по объектам строительства в двух селах, которые не были готовы к вводу в эксплуатацию, произвели их полную оплату.
При этом строительство этих объектов не завершено, а федеральные средства перечислены в адрес ООО "Мультипласт", где частично похищены. Ущерб от действий обвиняемых составил более 195 миллионов рублей.
Ранее судом Пугину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 августа.
"Суд рассмотрел ходатайство следствия, удовлетворил его, продлив обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца - до 3 октября 2020 года", - сказал собеседник агентства.
По данным СК
, Пугин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).