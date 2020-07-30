Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Суд продлил бывшему первому замгубернатора Курганской области Сергею Пугину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Курганского горсуда.

По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района , изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".

Следователи установили, что обвиняемые для создания видимости своевременного освоения бюджета, выделенного Курганской области из федерального в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", зная о наличии невыполненных работ и непоставленного оборудования подрядчиком по объектам строительства в двух селах, которые не были готовы к вводу в эксплуатацию, произвели их полную оплату.

При этом строительство этих объектов не завершено, а федеральные средства перечислены в адрес ООО "Мультипласт", где частично похищены. Ущерб от действий обвиняемых составил более 195 миллионов рублей.

Ранее судом Пугину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 августа.

"Суд рассмотрел ходатайство следствия, удовлетворил его, продлив обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца - до 3 октября 2020 года", - сказал собеседник агентства.