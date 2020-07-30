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Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области
Суд продлил бывшему первому замгубернатора Курганской области Сергею Пугину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, меру пресечения в виде... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:24
следственный комитет россии (ск рф)
шадринский район
курганская область
происшествия
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шадринский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), шадринский район, курганская область, происшествия

Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области

12:24 30.07.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Суд продлил бывшему первому замгубернатора Курганской области Сергею Пугину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Курганского горсуда.
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
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Следователи установили, что обвиняемые для создания видимости своевременного освоения бюджета, выделенного Курганской области из федерального в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", зная о наличии невыполненных работ и непоставленного оборудования подрядчиком по объектам строительства в двух селах, которые не были готовы к вводу в эксплуатацию, произвели их полную оплату.
При этом строительство этих объектов не завершено, а федеральные средства перечислены в адрес ООО "Мультипласт", где частично похищены. Ущерб от действий обвиняемых составил более 195 миллионов рублей.
Ранее судом Пугину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 августа.
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"Суд рассмотрел ходатайство следствия, удовлетворил его, продлив обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца - до 3 октября 2020 года", - сказал собеседник агентства.
По данным СК, Пугин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
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Следственный комитет России (СК РФ)Шадринский районКурганская областьПроисшествия
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