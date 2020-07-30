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Путин провел телефонный разговор с президентом Кипра
Президент России Владимир Путин и президент Кипра Никос Анастасиадис в телефонном разговоре акцентировали необходимость совершенствовать договорно-правовую базу РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:31
никос анастасиадис
владимир путин
кипр
в мире
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никос анастасиадис, владимир путин, кипр, в мире

Путин провел телефонный разговор с президентом Кипра

12:20 30.07.2020 (обновлено: 12:31 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Кипра Никос Анастасиадис в телефонном разговоре акцентировали необходимость совершенствовать договорно-правовую базу в финансово-инвестиционной сфере, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Предметно обсуждены актуальные вопросы российско-кипрского взаимодействия в различных областях. Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами", - говорится в сообщении.
Кроме того, в контексте предстоящего в этом году 60-летия установления дипломатических отношений лидеры отметили традиционно дружественный и конструктивный характер многопланового сотрудничества между Россией и Кипром.
Президент РФ Владимир Путин
15 июля, 14:47
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
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Никос АнастасиадисВладимир ПутинКипрВ мире
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