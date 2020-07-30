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Немецкий депутат призвал встать на защиту "Северного потока — 2"
Экономические интересы Европы в связи со строительством газопровода "Северный поток ­— 2" необходимо защитить, заявил РИА Новости депутат, член международного... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:55
вальдемар гердт
райнер зеле
северный поток — 2
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германия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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вальдемар гердт, райнер зеле, северный поток — 2, omv, германия, сша, в мире

Немецкий депутат призвал встать на защиту "Северного потока — 2"

12:19 30.07.2020 (обновлено: 16:55 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 30 июл — РИА Новости. Экономические интересы Европы в связи со строительством газопровода "Северный поток ­— 2" необходимо защитить, заявил РИА Новости депутат, член международного комитета бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
Ранее о необходимости "политического ответа" на угрозы Вашингтона о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода, заявил в Вене глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
11:34
Политолог призвал ответить на угрозы США в адрес "Северного потока – 2"
Гердт отметил, что политикам предстоит принять первое решительное заявление о суверенитете Германии и Европы в целом. Он призвал задаться вопросом, являются ли США партнером Европы, если выставляют такие требования по "Северному потоку ­— 2".

"Это очень серьезно, речь идет о структурных переменах геополитического влияния. Если Европа сейчас пойдет на уступки, если политики не найдут в себе сил отстоять экономические интересы своих государств и континента, тогда нужны ли нам такие политики?" — заявил он.

По его словам, "заявленные санкции США в отношении "Северного потока ­— 2" действительно носят не экономический, а политический характер". Он подчеркнул, что в Европе понимают важность дополнительных поставок газа.
"Мы обескровливаем себя, отказываясь от имеющихся ресурсов, и нас заставляют отречься от дополнительных ресурсов, которые экономически и экологически наиболее выгодны на сегодняшний момент", — добавил Гердт.
Он отметил, что принуждение Европы к отказу от собственных экономических и стратегических интересов со стороны США предпринимается исключительно для того, чтобы "изолировать и ослабить Россию как государство". Политик считает, что введение санкций с целью понизить благосостояние населения в России, "чтобы народ обнищал и возмутился", аморально, речь идет "о судьбах людей, которые потеряют работу, детей, не исполнивших свою мечту".
"Я почти уверен в том, что Америке глубоко наплевать на состояние Евросоюза, основной удар США, жертвой которого станут и наши собственные интересы, направлен против России", — подчеркнул Гердт.
Он добавил, что не видит оснований для страхов Европы перед "богатым соседом, с которым можно торговать, работать", поэтому изначально антироссийская стратегия "навязана из-за океана, от нее надо отказываться, и тогда у нас есть будущее".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток — 2
05:19
Глава OMV призвал ответить США на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
6971001
Обсудить 6
Вальдемар ГердтРайнер ЗелеСеверный поток — 2OMVГерманияСШАВ мире
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