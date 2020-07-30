Немецкий депутат призвал встать на защиту "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 30 июл — РИА Новости. Экономические интересы Европы в связи со строительством газопровода " Экономические интересы Европы в связи со строительством газопровода " Северный поток ­— 2 " необходимо защитить, заявил РИА Новости депутат, член международного комитета бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт

Райнер Зеле. Ранее о необходимости "политического ответа" на угрозы Вашингтона о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода, заявил в Вене глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV

Гердт отметил, что политикам предстоит принять первое решительное заявление о суверенитете Германии и Европы в целом. Он призвал задаться вопросом, являются ли США партнером Европы, если выставляют такие требования по " Северному потоку ­— 2 ".

"Это очень серьезно, речь идет о структурных переменах геополитического влияния. Если Европа сейчас пойдет на уступки, если политики не найдут в себе сил отстоять экономические интересы своих государств и континента, тогда нужны ли нам такие политики?" — заявил он.

По его словам, "заявленные санкции США в отношении "Северного потока ­— 2" действительно носят не экономический, а политический характер". Он подчеркнул, что в Европе понимают важность дополнительных поставок газа.

"Мы обескровливаем себя, отказываясь от имеющихся ресурсов, и нас заставляют отречься от дополнительных ресурсов, которые экономически и экологически наиболее выгодны на сегодняшний момент", — добавил Гердт.

Он отметил, что принуждение Европы к отказу от собственных экономических и стратегических интересов со стороны США предпринимается исключительно для того, чтобы "изолировать и ослабить Россию как государство". Политик считает, что введение санкций с целью понизить благосостояние населения в России, "чтобы народ обнищал и возмутился", аморально, речь идет "о судьбах людей, которые потеряют работу, детей, не исполнивших свою мечту".

"Я почти уверен в том, что Америке глубоко наплевать на состояние Евросоюза, основной удар США, жертвой которого станут и наши собственные интересы, направлен против России", — подчеркнул Гердт.

Он добавил, что не видит оснований для страхов Европы перед "богатым соседом, с которым можно торговать, работать", поэтому изначально антироссийская стратегия "навязана из-за океана, от нее надо отказываться, и тогда у нас есть будущее".