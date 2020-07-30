Российская делегация обсудила с Асадом оказание гумпомощи сирийцам

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента России по САР Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом взаимодействие по оказанию гуманитарной помощи сирийцам и восстановлению инфраструктуры, сообщает российский МИД.
Ранее в среду пресс-служба президентского дворца Сирии сообщила, что Асад принял Лаврентьева и Вершинина, в ходе встречи обсуждалось развитие событий в Сирии. Лаврентьев передал президенту и народу Сирии поздравления с успешным проведением парламентских выборов. Также сирийский лидер обсудил с российской делегацией процесс подготовки ко встрече конституционной комиссии по Сирии в Женеве в следующем месяце и необходимость активных действий разных сторон для создания благоприятной атмосферы переговоров.
Как сообщили в МИД РФ, Лаврентьев и Вершинин вошли в состав российской межведомственной делегации с участием представителей минобороны РФ.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по перспективам укрепления двустороннего взаимодействия в интересах оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и восстановления базовой инфраструктуры страны", - сообщили в ведомстве.