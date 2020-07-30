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Война в Сирии
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Российская делегация обсудила с Асадом оказание гумпомощи сирийцам
Специальный представитель президента России по САР Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:18
война в сирии
сергей вершинин
александр лаврентьев
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башар асад
женева (город)
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сергей вершинин, александр лаврентьев, война в сирии, башар асад, женева (город), сирия, в мире

Российская делегация обсудила с Асадом оказание гумпомощи сирийцам

12:18 30.07.2020
106
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента России по САР Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом взаимодействие по оказанию гуманитарной помощи сирийцам и восстановлению инфраструктуры, сообщает российский МИД.
Ранее в среду пресс-служба президентского дворца Сирии сообщила, что Асад принял Лаврентьева и Вершинина, в ходе встречи обсуждалось развитие событий в Сирии. Лаврентьев передал президенту и народу Сирии поздравления с успешным проведением парламентских выборов. Также сирийский лидер обсудил с российской делегацией процесс подготовки ко встрече конституционной комиссии по Сирии в Женеве в следующем месяце и необходимость активных действий разных сторон для создания благоприятной атмосферы переговоров.
Как сообщили в МИД РФ, Лаврентьев и Вершинин вошли в состав российской межведомственной делегации с участием представителей минобороны РФ.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по перспективам укрепления двустороннего взаимодействия в интересах оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и восстановления базовой инфраструктуры страны", - сообщили в ведомстве.
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Война в СирииСергей ВершининАлександр ЛаврентьевВойна в СирииБашар АсадЖенева (город)СирияВ мире
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