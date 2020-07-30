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Вице-спикер Думы отрицает, что у него есть грин-карта США и грозит судом
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев опроверг информацию о якобы наличии у него грин-карты США и заявил, что намерен обратиться в думскую комиссию по этике РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:37
игорь лебедев (игорь жириновский)
лдпр
госдума рф
политика
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игорь лебедев (игорь жириновский), лдпр, госдума рф, политика

Вице-спикер Думы отрицает, что у него есть грин-карта США и грозит судом

12:16 30.07.2020 (обновлено: 13:37 30.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев опроверг информацию о якобы наличии у него грин-карты США и заявил, что намерен обратиться в думскую комиссию по этике и правоохранительные органы в связи с распространением в отношении него клеветы депутатом от КПРФ Денисом Парфеновым.
В среду спикер ГД Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ соответствующую информацию. Глава комитета Василий Пискарев сообщил журналистам, что соответствующий запрос был направлен комитетом и комиссией в ЦИК.
"Когда Госдума получит ответы по поручению Вячеслава Викторовича, и я уверен, что там не будет подтверждения, по крайней мере по мне точно, потому что есть решение суда (об отсутствии ВНЖ, грин-карты или двойного гражданства), я обращусь в комиссию по этике и правоохранительные органы, чтобы к депутату Парфенову применили все возможные методы и способы наказания за распространении клеветы. Это самая настоящая клевета и ложь. За это есть статья Уголовного кодекса и за это есть мера воздействия со стороны комиссии Отари Иониновича Аршбы. Пусть как минимум лишат его на месяц слова", - сказал Лебедев РИА Новости.
Он пояснил, что ранее уже судился с журналистами, которые распространяли подобную информацию в СМИ. "У меня есть решение суда, вступившее законную силу, о том, что никаких видов на жительство и двойных гражданств у меня нету", - сказал парламентарий.
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Кроме того, Лебедев подчеркнул, что на тот момент, когда все представленные в списке депутаты были еще кандидатами, ЦИК проверял будущих парламентариев. "Более того, большая часть тех, кто перечислен в письме Парфенова, являются депутатами не один созыв. Если господин Парфенов подвергает сомнению работу ЦИКа, то нужно не на депутатов жаловаться о якобы имеющемся у них втором гражданстве, а жаловаться на работу ЦИКа и правоохранительных органов, которые, видимо, так проверяют, что ничего найти не могут", - добавил депутат.
Он также не исключил, что Парфенов пытается за счет своих заявлений "приобрести себе некую славу".
Впервые тема двойного гражданства депутатов была затронута на пленарном заседании в середине апреля. Тогда Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата от КПРФ Дениса Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.
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В середине июля Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить некоторых чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на наличие второго гражданства. В запросе Парфенова о проверке двойного гражданства, который есть в распоряжении РИА Новости, упомянуты 14 депутатов Госдумы. В списке присутствует и Лебедев.
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Игорь Лебедев (Игорь Жириновский)ЛДПРГосдума РФПолитика
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