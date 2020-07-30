Вице-спикер Думы отрицает, что у него есть грин-карта США и грозит судом

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев опроверг информацию о якобы наличии у него грин-карты США и заявил, что намерен обратиться в думскую комиссию по этике и правоохранительные органы в связи с распространением в отношении него клеветы депутатом от КПРФ Денисом Парфеновым.

В среду спикер ГД Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ соответствующую информацию. Глава комитета Василий Пискарев сообщил журналистам, что соответствующий запрос был направлен комитетом и комиссией в ЦИК.

"Когда Госдума получит ответы по поручению Вячеслава Викторовича, и я уверен, что там не будет подтверждения, по крайней мере по мне точно, потому что есть решение суда (об отсутствии ВНЖ, грин-карты или двойного гражданства), я обращусь в комиссию по этике и правоохранительные органы, чтобы к депутату Парфенову применили все возможные методы и способы наказания за распространении клеветы. Это самая настоящая клевета и ложь. За это есть статья Уголовного кодекса и за это есть мера воздействия со стороны комиссии Отари Иониновича Аршбы. Пусть как минимум лишат его на месяц слова", - сказал Лебедев РИА Новости.

Он пояснил, что ранее уже судился с журналистами, которые распространяли подобную информацию в СМИ. "У меня есть решение суда, вступившее законную силу, о том, что никаких видов на жительство и двойных гражданств у меня нету", - сказал парламентарий.

Кроме того, Лебедев подчеркнул, что на тот момент, когда все представленные в списке депутаты были еще кандидатами, ЦИК проверял будущих парламентариев. "Более того, большая часть тех, кто перечислен в письме Парфенова, являются депутатами не один созыв. Если господин Парфенов подвергает сомнению работу ЦИКа, то нужно не на депутатов жаловаться о якобы имеющемся у них втором гражданстве, а жаловаться на работу ЦИКа и правоохранительных органов, которые, видимо, так проверяют, что ничего найти не могут", - добавил депутат.

Он также не исключил, что Парфенов пытается за счет своих заявлений "приобрести себе некую славу".

Впервые тема двойного гражданства депутатов была затронута на пленарном заседании в середине апреля. Тогда Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата от КПРФ Дениса Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.