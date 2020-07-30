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Росстат не будет спорить с россиянами, назвавшимися эльфами
Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов сказал журналистам, что ведомство не станет "бороться" с россиянами, которые в ходе переписи населения будут... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:35
павел малков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Росстат не будет спорить с россиянами, назвавшимися эльфами

12:15 30.07.2020 (обновлено: 13:35 30.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения
Всероссийская перепись населения
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Всероссийская перепись населения. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов сказал журналистам, что ведомство не станет "бороться" с россиянами, которые в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами, но попросил граждан отнестись к мероприятию ответственно.
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года, заявил ранее РИА Новости глава Росстата Павел Малков.
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"Бороться мы с ними не будем. Таких шутников на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну – на 147 миллионов это достаточно мало людей… Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом", - сказал Смелов журналистам.
Он отметил, что такого рода явления происходят при переписи в любой стране мира и не являются массовыми. Перепись обезличена, и человек, назвавший себя эльфом, также будет учтен в статистике.
Смелов при этом подчеркнул важность достоверности данных при проведении переписи. Реальные данные о числе проживающих в каком-либо регионе людей и условиях их проживания позволят властям составить планы развития территорий, сказал представитель Росстата.
Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
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21190146
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Павел МалковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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