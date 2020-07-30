Росстат не будет спорить с россиянами, назвавшимися эльфами

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Заместитель руководителя Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов сказал журналистам, что ведомство не станет "бороться" с россиянами, которые в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами, но попросил граждан отнестись к мероприятию ответственно.

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года, заявил ранее РИА Новости глава Росстата Павел Малков

"Бороться мы с ними не будем. Таких шутников на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну – на 147 миллионов это достаточно мало людей… Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом", - сказал Смелов журналистам.

Он отметил, что такого рода явления происходят при переписи в любой стране мира и не являются массовыми. Перепись обезличена, и человек, назвавший себя эльфом, также будет учтен в статистике.

Смелов при этом подчеркнул важность достоверности данных при проведении переписи. Реальные данные о числе проживающих в каком-либо регионе людей и условиях их проживания позволят властям составить планы развития территорий, сказал представитель Росстата.