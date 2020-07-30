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Москва. Backstage
Это подкаст Москва. Backstage. Здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы обеспечивают жизнедеятельность города, и узнаем об интересных особенностях их работы.
https://ria.ru/20200730/1575157537.html
"Москва. Backstage". Главное о городской ливнёвке
Во время сильных дождей и гроз Москву от потопов спасает ливневая канализация. В нее входят не только водоприемные решетки, которые горожане ежедневно видят на улицах, но и сложная система трубопроводов, коллекторов и даже подземных рек.
2020-07-30T14:00
мосводосток
москва. backstage
подкаст
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"Москва Backstage". Главное о городской ливнёвке
Во время сильных дождей и гроз Москву от потопов спасает ливневая канализация. В нее входят не только водоприемные решетки, которые горожане ежедневно видят на улицах, но и сложная система трубопроводов, коллекторов и даже подземных рек.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосводосток, аудио, подкаст

"Москва. Backstage". Главное о городской ливнёвке

14:00 30.07.2020
234
Москва. Backstage
"Москва Backstage". Главное о городской ливнёвке
14:00
Во время сильных дождей и гроз Москву от потопов спасает ливневая канализация. В нее входят не только водоприемные решетки, которые горожане ежедневно видят на улицах, но и сложная система трубопроводов, коллекторов и даже подземных рек.
Из чего состоит ливнёвка и почему специалисты между собой называют ее "деревом"? Ливневая и бытовая канализация – одно и то же? Куда уходят сточные воды Москвы? Почему в городе случаются подтопления и как с ними борются?
О главных особенностях устройства и эксплуатации московской ливнёвки рассказывает Ирина Доркина, начальник управления проектирования и перспективного развития ГУП "Мосводосток".
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Москва. BackstageМосводостокПодкаст
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