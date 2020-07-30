https://ria.ru/20200730/1575157537.html
"Москва. Backstage". Главное о городской ливнёвке
Во время сильных дождей и гроз Москву от потопов спасает ливневая канализация. В нее входят не только водоприемные решетки, которые горожане ежедневно видят на улицах, но и сложная система трубопроводов, коллекторов и даже подземных рек.
2020-07-30T14:00
2020-07-30T14:00
мосводосток
москва. backstage
подкаст
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"Москва Backstage". Главное о городской ливнёвке
Во время сильных дождей и гроз Москву от потопов спасает ливневая канализация. В нее входят не только водоприемные решетки, которые горожане ежедневно видят на улицах, но и сложная система трубопроводов, коллекторов и даже подземных рек.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575157518_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_b257d531bd327b0b1cf6db2ccff69817.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, аудио, подкаст
"Москва. Backstage". Главное о городской ливнёвке
Во время сильных дождей и гроз Москву от потопов спасает ливневая канализация. В нее входят не только водоприемные решетки, которые горожане ежедневно видят на улицах, но и сложная система трубопроводов, коллекторов и даже подземных рек.