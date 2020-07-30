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На Лесбосе закрыли изоляционный центр MSF для больных COVID-19
Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила о закрытии на греческом острове Лесбос своего изоляционного центра для пациентов,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:12
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коронавирус covid-19
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, в мире

На Лесбосе закрыли изоляционный центр MSF для больных COVID-19

12:12 30.07.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев "Мориа" в Греции
Лагерь беженцев Мориа в Греции
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Лагерь беженцев "Мориа" в Греции. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила о закрытии на греческом острове Лесбос своего изоляционного центра для пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, в связи с решением местных властей.
"Врачи без границ" вынуждены закрыть учрежденный организацией изоляционный центр для пациентов с COVID-19 на греческом острове Лесбос. Решение принято после наложения штрафов местными властями и из-за возможного уголовного преследования, связанного с правилами городского планирования", - сообщили РИА Новости в медицинской организации.
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"Врачи без границ" подчеркивает, что осуждает неспособность местных властей найти решение по поддержке изоляционного центра в то время, когда сохраняется риск распространения COVID-19 через переполненный приемный центр в Мории, в котором более 15 тысяч беженцев "проживают в негигиеничных условиях".
"Врачи без границ" предупреждают: закрытие изоляционного центра значительно снизит способность реагировать на COVID-19 и может привести к серьезным последствиям, если на острове произойдет вспышка коронавируса", - подчеркнули в MSF.
Комментируя случившееся, глава миссии организации в Греции Стеффан Оберрайт заявил, что государственная система здравоохранения Греции попросту не в состоянии самостоятельно справиться с последствиями вспышки COVID-19, которая произошла на Лесбосе.
"Именно по этой причине мы и вмешались. Сегодня мы были вынуждены закрыть один из важнейших элементов для борьбы с коронавирусной инфекцией на острове", - сказал Оберрайт, заявление которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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