На Лесбосе закрыли изоляционный центр MSF для больных COVID-19

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила о закрытии на греческом острове Лесбос своего изоляционного центра для пациентов, заразившихся новой Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила о закрытии на греческом острове Лесбос своего изоляционного центра для пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией , в связи с решением местных властей.

"Врачи без границ" вынуждены закрыть учрежденный организацией изоляционный центр для пациентов с COVID-19 на греческом острове Лесбос. Решение принято после наложения штрафов местными властями и из-за возможного уголовного преследования, связанного с правилами городского планирования", - сообщили РИА Новости в медицинской организации.

"Врачи без границ" подчеркивает, что осуждает неспособность местных властей найти решение по поддержке изоляционного центра в то время, когда сохраняется риск распространения COVID-19 через переполненный приемный центр в Мории, в котором более 15 тысяч беженцев "проживают в негигиеничных условиях".

"Врачи без границ" предупреждают: закрытие изоляционного центра значительно снизит способность реагировать на COVID-19 и может привести к серьезным последствиям, если на острове произойдет вспышка коронавируса", - подчеркнули в MSF.

Комментируя случившееся, глава миссии организации в Греции Стеффан Оберрайт заявил, что государственная система здравоохранения Греции попросту не в состоянии самостоятельно справиться с последствиями вспышки COVID-19, которая произошла на Лесбосе.

"Именно по этой причине мы и вмешались. Сегодня мы были вынуждены закрыть один из важнейших элементов для борьбы с коронавирусной инфекцией на острове", - сказал Оберрайт, заявление которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.