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В Екатеринбурге пьяный мужчина ударил полицейского в аэропорту
Уголовное дело завели на жителя Свердловской области, который ударил сотрудника полиции при задержании в аэропорту Екатеринбурга, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:36
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
сочи
екатеринбург
происшествия
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свердловская область
сочи
екатеринбург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
В аэропорту Екатеринбурга мужчина напал на сотрудника полиции. Кадры СК
В отношении жителя Свердловской области возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника транспортной полиции в аэропорту города Екатеринбурга.
2020-07-30T12:12
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, сочи, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге пьяный мужчина ударил полицейского в аэропорту

12:12 30.07.2020 (обновлено: 12:36 30.07.2020)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Уголовное дело завели на жителя Свердловской области, который ударил сотрудника полиции при задержании в аэропорту Екатеринбурга, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, 16 июля мужчина планировал вылететь из аэропорта "Кольцово" в другой город. Из-за его пьяного состояния сотрудник транспортной полиции попытался доставить нарушителя порядка в дежурную часть. В этот момент мужчина ударил правоохранителя рукой в грудь.
"В отношении 31-летнего жителя Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника линейного отдела полиции", - говорится в сообщении.
Как уточнили в транспортной полиции, мужчина собирался вылететь в Сочи, при этом уже успел зайти на борт самолета. Медосвидетельствование подтвердило его алкогольное опьянение, показав концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом правонарушителем воздухе свыше одного промилле. В отношении нарушителя также составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
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Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьСочиЕкатеринбургПроисшествия
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