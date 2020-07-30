В Екатеринбурге пьяный мужчина ударил полицейского в аэропорту

По данным ведомства, 16 июля мужчина планировал вылететь из аэропорта "Кольцово" в другой город. Из-за его пьяного состояния сотрудник транспортной полиции попытался доставить нарушителя порядка в дежурную часть. В этот момент мужчина ударил правоохранителя рукой в грудь.