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В планетарии рассказали, когда стоит смотреть метеорный поток Персеиды
Благоприятные условия для наблюдения одного из ярчайших метеорных потоков Персеиды наступят только через несколько дней после его пика, сообщает Московский... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:10
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космос - риа наука, московский планетарий

В планетарии рассказали, когда стоит смотреть метеорный поток Персеиды

12:10 30.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Благоприятные условия для наблюдения одного из ярчайших метеорных потоков Персеиды наступят только через несколько дней после его пика, сообщает Московский планетарий.
"Благоприятные условия видимости потока в 2020 году сложатся спустя три-четыре дня после ночи пика (с 16-23 августа)", - говорится в сообщении.
Звездное небо, наблюдаемое во время метеорного потока
28 июля, 00:15РИА Наука
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Отмечается, что сам поток длится с 23 июля по 20 августа, а его пик наступит 12-13 августа. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 110 метеоров в час.
Благоприятные условия для наблюдения потока связаны с тем, что Луна будет близка к новолунию, которое наступит 19 августа.
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