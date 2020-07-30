В планетарии рассказали, когда стоит смотреть метеорный поток Персеиды

"Благоприятные условия видимости потока в 2020 году сложатся спустя три-четыре дня после ночи пика (с 16-23 августа)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам поток длится с 23 июля по 20 августа, а его пик наступит 12-13 августа. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 110 метеоров в час.