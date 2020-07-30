https://ria.ru/20200730/1575157285.html
В планетарии рассказали, когда стоит смотреть метеорный поток Персеиды
Благоприятные условия для наблюдения одного из ярчайших метеорных потоков Персеиды наступят только через несколько дней после его пика, сообщает Московский... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:10
2020-07-30T12:10
риа наука
космос - риа наука
московский планетарий
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, московский планетарий