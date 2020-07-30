https://ria.ru/20200730/1575157263.html
Число учетных записей на Госуслугах достигло порядка 70 миллионов
Портал Госуслуги зарегистрировал порядка 70 миллионов учетных записей граждан России, сообщил журналистам заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:10
2020-07-30T12:10
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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https://ria.ru/20200729/1575106762.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной статистики (росстат), общество