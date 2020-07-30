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Число учетных записей на Госуслугах достигло порядка 70 миллионов
Портал Госуслуги зарегистрировал порядка 70 миллионов учетных записей граждан России, сообщил журналистам заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:10
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Число учетных записей на Госуслугах достигло порядка 70 миллионов

12:10 30.07.2020
28
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Портал Госуслуги зарегистрировал порядка 70 миллионов учетных записей граждан России, сообщил журналистам заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
"Порядка 70 миллионов учетных записей зарегистрировано… Это много – это точно все трудоспособное население и часть людей старшего возраста", - сказал Смелов.
Он отметил, что число интернет-пользователей за последнее время возросло, люди стали пользоваться Госуслугами и другими ресурсами. Смелов напомнил, что многие семьи оформили на портале материальную помощь, которую выплачивает государство семьям с детьми в период пандемии.
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