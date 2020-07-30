Число учетных записей на Госуслугах достигло порядка 70 миллионов

Он отметил, что число интернет-пользователей за последнее время возросло, люди стали пользоваться Госуслугами и другими ресурсами. Смелов напомнил, что многие семьи оформили на портале материальную помощь, которую выплачивает государство семьям с детьми в период пандемии.