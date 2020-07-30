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Эксперты Совбеза предложили меры против незаконного оборота оружия
Научный совет при Совбезе РФ констатировал стабильный рост числа преступлений, совершаемых в России и связанных с незаконным оборотом оружия, для эффективного... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:09
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россия, исламское государство, снг, одкб, ростовская область, чегемский район, безопасность

Эксперты Совбеза предложили меры против незаконного оборота оружия

12:09 30.07.2020
83
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОружие
Оружие
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Оружие. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Научный совет при Совбезе РФ констатировал стабильный рост числа преступлений, совершаемых в России и связанных с незаконным оборотом оружия, для эффективного изменения этой ситуации, по мнению специалистов, надо координировать работу правоохранителей с бизнес-сообществом и заводами-изготовителями. оружия, а также усовершенствовать уголовные и административные нормы, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
"На своем заседании научный совет при Совете безопасности рассмотрел вопросы противодействия незаконному обороту оружия. Отмечено, что количество регистрируемых в стране преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, стабильно растет. Остается высокой востребованность оружия у организованных преступных формирований и террористических организаций", - говорится в сообщении.
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Эксперты подчеркнули, что "успехи в борьбе с этим явлением могут быть достигнуты лишь на основе координации деятельности всех субъектов системы профилактики правонарушений в Российской Федерации во взаимодействии с институтами гражданского общества, а также бизнес-сообществом и заводами-изготовителями".
Также был предложен комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение учета оружия и боеприпасов, эффективного контроля за его оборотом и сбытом. "Кроме того, даны рекомендации по совершенствованию уголовно-правовых и административно-правовых норм, связанных с ответственностью за незаконный оборот оружия", - указано в пресс-релизе.
Отдельное внимание было уделено дальнейшему развитию международно-правового сотрудничества РФ по этим проблемам с региональными международными организациями, членом которых она является (ОДКБ, СНГ, ШОС).
Только в июле нынешнего года сообщалось о пресечении деятельности в России боевиков, готовивших резонансные теракты с применением оружия, добытого незаконным путем. В Ростовской области была выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях. А в Кабардино-Балкарии был предотвращен теракт в отношении сотрудников местных правоохранительных структур, его также планировали члены ИГ. Силовики тогда обнаружили в Чегемском районе КБР четырех боевиков, которые открыли огонь и были ликвидированы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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РоссияИсламское государствоСНГОДКБРостовская областьЧегемский районБезопасность
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