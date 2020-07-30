Расходы на перепись населения из-за переноса ее на 2021 год не увеличатся

"Изначально на проведение переписи был запланирован 31 миллиард. После переноса переписи дополнительных средств выделяться не будет… С точки зрения суммы… если разделить сумму на численность населения, окажется, что в нашей стране это достаточно дешевое мероприятие", - сказал Смелов журналистам.

Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.