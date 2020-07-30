Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575157110.html
Расходы на перепись населения из-за переноса ее на 2021 год не увеличатся
Затраты на проведение всероссийской переписи населения не увеличатся в связи с ее переносом на 2021 год, сообщил журналистам заместитель руководителя Росстата... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:35
павел малков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
https://ria.ru/20191220/1562639392.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_acd4631a4561fd859ee501e3328e18d3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8b945a4c34779ce97f5d4bd43d3c77b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Расходы на перепись населения из-за переноса ее на 2021 год не увеличатся

12:08 30.07.2020 (обновлено: 12:35 30.07.2020)
40
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Затраты на проведение всероссийской переписи населения не увеличатся в связи с ее переносом на 2021 год, сообщил журналистам заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года, заявил ранее РИА Новости глава Росстата Павел Малков.
"Изначально на проведение переписи был запланирован 31 миллиард. После переноса переписи дополнительных средств выделяться не будет… С точки зрения суммы… если разделить сумму на численность населения, окажется, что в нашей стране это достаточно дешевое мероприятие", - сказал Смелов журналистам.
Основные статьи расходов переписи – это закупка планшетных компьютеров (порядка 8 миллиардов рублей), вторая – оплата труда наемного персонала (около 14 миллиардов), уточнил он.
Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
Прохожие у салона связи в Москве
20 декабря 2019, 13:52
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
120000
Обсудить 0
Павел МалковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
Рекомендуем
Официальный интернет-портал государственных услуг
Число учетных записей на Госуслугах достигло порядка 70 миллионов
Павел Крашенинников
Рабочая группа по Конституции продолжит работу
Москва
Более 2,1 тысячи человек обеспечат порядок в Курбан-байрам в Москве
Студенты во время лекции. Архивное фото
Ректоры российских вузов одобряют рост числа бюджетных мест в регионах
Всероссийская перепись населения
Росстат не будет спорить с россиянами, назвавшимися эльфами
Пермь
Омбудсмен в Перми проконтролирует ситуацию с девочкой, накрывшейся венком
Самара
В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Эксперт рассказал, когда ЕСПЧ вернется в обычный режим работы
Машина скорой помощи
В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 46
Всероссийская перепись населения
Первый этап переписи населения начнется в октябре с северных регионов
Электронное табло с символикой евро в Москве
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Помощь пожилым людям
В Москве запустят проект по возвращению потерявшихся пожилых людей
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В Генпрокуратуре рассказали о возмещении ущерба от коррупции
Женщина пьет воду
Названы лучшие напитки для утоления жажды в жару
Книжные полки в библиотеке
ФСИН назвала самую популярную книгу в колониях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния