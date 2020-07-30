https://ria.ru/20200730/1575157110.html
Расходы на перепись населения из-за переноса ее на 2021 год не увеличатся
Затраты на проведение всероссийской переписи населения не увеличатся в связи с ее переносом на 2021 год, сообщил журналистам заместитель руководителя Росстата... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:08
2020-07-30T12:35
павел малков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости.
Затраты на проведение всероссийской переписи населения не увеличатся в связи с ее переносом на 2021 год, сообщил журналистам заместитель руководителя Росстата
Павел Смелов.
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года, заявил ранее РИА Новости глава Росстата Павел Малков
.
"Изначально на проведение переписи был запланирован 31 миллиард. После переноса переписи дополнительных средств выделяться не будет… С точки зрения суммы… если разделить сумму на численность населения, окажется, что в нашей стране это достаточно дешевое мероприятие", - сказал Смелов журналистам.
Основные статьи расходов переписи – это закупка планшетных компьютеров (порядка 8 миллиардов рублей), вторая – оплата труда наемного персонала (около 14 миллиардов), уточнил он.
Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.