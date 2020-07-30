У фронтмена Slipknot вышел клип на трек "CMFT must be stopped"

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Американский певец, фронтмен рок-группы Slipknot Кори Тейлор опубликовал на YouTube клип на трек "CMFT must be stopped" из его дебютного сольного альбома "CMFT".

Ролик с использованием фаер-шоу, с участием танцовщиц с цепями снял Джей Браунер. В создании клипа также поучаствовали Ларс Ульрих из группы Metallica, рок-музыкант Мэрилин Мэнсон, Роб Хэлфорд из Judas Priest и многие другие.

Вместе с "CMFT must be stopped" Кори Тейлор презентовал еще одну песню "Black eyes blue", которая тоже войдет в его сольник.