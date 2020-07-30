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У фронтмена Slipknot вышел клип на трек "CMFT must be stopped"
Американский певец, фронтмен рок-группы Slipknot Кори Тейлор опубликовал на YouTube клип на трек "CMFT must be stopped" из его дебютного сольного альбома... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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музыка, новости культуры, metallica, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), youtube

У фронтмена Slipknot вышел клип на трек "CMFT must be stopped"

19:49 30.07.2020
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Американский певец, фронтмен рок-группы Slipknot Кори Тейлор опубликовал на YouTube клип на трек "CMFT must be stopped" из его дебютного сольного альбома "CMFT".
Ролик с использованием фаер-шоу, с участием танцовщиц с цепями снял Джей Браунер. В создании клипа также поучаствовали Ларс Ульрих из группы Metallica, рок-музыкант Мэрилин Мэнсон, Роб Хэлфорд из Judas Priest и многие другие.
Вместе с "CMFT must be stopped" Кори Тейлор презентовал еще одну песню "Black eyes blue", которая тоже войдет в его сольник.
Релиз пластинки запланирован на 2 октября этого года, но предзаказ можно сделать уже сейчас на многих цифровых площадках.
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