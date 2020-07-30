Омбудсмен в Перми проконтролирует ситуацию с девочкой, накрывшейся венком

ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова взяла на контроль ситуацию с девочкой из Карагая, накрывшейся венком с памятника воинам Великой Отечественной войны, она надеется на всесторонне рассмотрение ситуации компетентными органами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь омбудсмена.

"Органами полиции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав будет организована работа с подростками в селе Карагай, проявившими крайнюю степень неуважения к участникам Великой Отечественной войны, а также с родителями этих подростков, ведь за воспитание отвечают именно родители. Буду держать ситуацию на контроле до завершения проверки, необходимо понять причины такого поведения детей и принять меры, чтобы подобное не повторялось", - процитировала заявление Денисовой пресс-секретарь уполномоченного.

По словам омбудсмена, несмотря на случившееся, в регионе много подростков, которые с большим трепетом и уважением относятся к истории и памяти своих прадедов, защитников Отечества.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка накрылась венком с монумента воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны. На кадрах видно, как с улыбкой на лице она кладет венок себе на голову, далее ложится на землю и накрывается им, как одеялом. Пролежав некоторое время на земле, девушка спрашивает снимающего: "Красиво?". Далее она ногами поднимает венок, встает и ставит его на место.