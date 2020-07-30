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Омбудсмен в Перми проконтролирует ситуацию с девочкой, накрывшейся венком
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова взяла на контроль ситуацию с девочкой из Карагая, накрывшейся венком с памятника воинам... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:04
пермский край
общество
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пермский край, общество

Омбудсмен в Перми проконтролирует ситуацию с девочкой, накрывшейся венком

12:04 30.07.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПермь
Пермь
© РИА Новости / Мария Ващук
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Пермь. Архивное фото
ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова взяла на контроль ситуацию с девочкой из Карагая, накрывшейся венком с памятника воинам Великой Отечественной войны, она надеется на всесторонне рассмотрение ситуации компетентными органами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь омбудсмена.
"Органами полиции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав будет организована работа с подростками в селе Карагай, проявившими крайнюю степень неуважения к участникам Великой Отечественной войны, а также с родителями этих подростков, ведь за воспитание отвечают именно родители. Буду держать ситуацию на контроле до завершения проверки, необходимо понять причины такого поведения детей и принять меры, чтобы подобное не повторялось", - процитировала заявление Денисовой пресс-секретарь уполномоченного.
Полицейский
Вчера, 15:11
В Пермском крае проверят видео, где девушка накрылась венком с монумента
По словам омбудсмена, несмотря на случившееся, в регионе много подростков, которые с большим трепетом и уважением относятся к истории и памяти своих прадедов, защитников Отечества.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка накрылась венком с монумента воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны. На кадрах видно, как с улыбкой на лице она кладет венок себе на голову, далее ложится на землю и накрывается им, как одеялом. Пролежав некоторое время на земле, девушка спрашивает снимающего: "Красиво?". Далее она ногами поднимает венок, встает и ставит его на место.
Полиция при проверке установила личность девушки. Ей оказалась 13-летняя жительница деревни вблизи села Карагай в Пермском крае. Свой поступок школьница объяснила тем, что хотела пошутить. В региональном ГУ МВД сообщили, что родителей девушки привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Правоохранители устанавливают личность второго участника инцидента, снимавшего видеоролик.
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