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Россия уступила Катару второе место по объемам поставок газа в Турцию
Россия в мае снизила объемы поставок газа в Турцию на 62% в годовом выражении, уступив второе место по объемам поставок Катару, говорится в отчете турецкого... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:21
россия
катар
турция
азербайджан
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, катар, турция, азербайджан, экономика

Россия уступила Катару второе место по объемам поставок газа в Турцию

12:21 30.07.2020
3470
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия в мае снизила объемы поставок газа в Турцию на 62% в годовом выражении, уступив второе место по объемам поставок Катару, говорится в отчете турецкого энергетического регулятора EPDK.
Турция в мае снизила импорт газа на символические 0,51% в годовом выражении - до 2,667 миллиарда кубометров, из которых 1,221 миллиарда пришлось на трубопроводный газ, а 1,445 миллиарда на СПГ. Объем трубопроводных поставок при этом сократился на 45%, а импорт сжиженного природного газа, напротив, вырос по сравнению с маем 2019 года в три раза. В месячном же выражении импорт газа в Турцию увеличился на 1,3%.
Поставки газа из России в Турцию в мае вновь упали в годовом выражении - на 62%, до 340 миллионов кубометров. В месячном выражении объемы снизились на 38%.
При этом заметно увеличились поставки из Катара: в годовом выражении в четыре раза, в месячном - вдвое. Таким образом, Катар сместил РФ со второго места по объемам поставок газа в Турцию, отправив в страну 520 миллионов кубометров. Крупнейшую долю по поставкам газа в Турцию сохранил за собой Азербайджан, из которого было импортировано на 14,5% больше, чем в прошлом году, или 882 миллиона кубометров.
Доля России на рынке Турции в мае уменьшилась до 12,74% против апрельских 17,86%. На Азербайджан пришлось 33% поставок, на Катар - 19,5%.
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