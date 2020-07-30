В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 232

ЕРЕВАН, 30 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за сутки еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 232, сообщили в четверг в минздраве Карабаха.
Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. Минздрав непризнанной НКР 26 июля сообщил о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, уточнив, что причиной смерти стала другая болезнь.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 232 граждан. Выздоровели 162 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 125 жителей, проведены 5519 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
В ведомстве отметили, что три новых случая COVID-19 зафиксированы в столице непризнанной республики Степанакерте, один - на КПП при въезде в Карабах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.