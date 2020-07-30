В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 232

Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. Минздрав непризнанной НКР 26 июля сообщил о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, уточнив, что причиной смерти стала другая болезнь.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 232 граждан. Выздоровели 162 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 125 жителей, проведены 5519 тестов на наличие коронавирусной инфекции.