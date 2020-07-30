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Распространение нового коронавируса
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В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 232
Коронавирус выявлен за сутки еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 232,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, степанакерт, в мире

В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 232

11:59 30.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за сутки еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 232, сообщили в четверг в минздраве Карабаха.
Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. Минздрав непризнанной НКР 26 июля сообщил о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, уточнив, что причиной смерти стала другая болезнь.
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"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 232 граждан. Выздоровели 162 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 125 жителей, проведены 5519 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
В ведомстве отметили, что три новых случая COVID-19 зафиксированы в столице непризнанной республики Степанакерте, один - на КПП при въезде в Карабах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСтепанакертВ мире
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