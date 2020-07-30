Рабочая группа по Конституции продолжит работу

"Мы будем работать по законопроектам, по тем наработкам, которые у нас есть, по предложениям. Я надеюсь, что пока у нас есть силы и есть какие-то вещи, которые мы можем предложить, мы будем продолжать работу. Сегодня мы говорили о том, что в осеннюю сессию эта сотня законов вряд ли будет вся принята, потому что для нас важно качество, поэтому конечно мы будем переходить в следующую (сессию)", - сказал Крашенинников журналистам после заседания группы.