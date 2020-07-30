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Рабочая группа по Конституции продолжит работу
Рабочая группа по конституции, созданная для подготовки предложений по изменению Основного закона, будет продолжать работу и в 2021 году, пока есть актуальные... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:26
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
общество
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павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, общество

Рабочая группа по Конституции продолжит работу

11:57 30.07.2020 (обновлено: 16:26 30.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Рабочая группа по конституции, созданная для подготовки предложений по изменению Основного закона, будет продолжать работу и в 2021 году, пока есть актуальные предложения, заявил сопредседатель группы, депутат ГД Павел Крашенинников.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил рабочей группе по поправкам к конституции продолжить работу: по его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона после прошедшего общероссийского голосования.
"Мы будем работать по законопроектам, по тем наработкам, которые у нас есть, по предложениям. Я надеюсь, что пока у нас есть силы и есть какие-то вещи, которые мы можем предложить, мы будем продолжать работу. Сегодня мы говорили о том, что в осеннюю сессию эта сотня законов вряд ли будет вся принята, потому что для нас важно качество, поэтому конечно мы будем переходить в следующую (сессию)", - сказал Крашенинников журналистам после заседания группы.
Он также отметил, что нет конкретных сроков, в которые должны быть приняты законопроекты, исполняющие новые положения конституции РФ.
"У нас есть основания говорить о том, чтобы все законы были качественные, выверенные и не противоречили друг другу", - подчеркнул Крашенинников.
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