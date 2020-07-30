https://ria.ru/20200730/1575156518.html
Рабочая группа по Конституции продолжит работу
Рабочая группа по конституции, созданная для подготовки предложений по изменению Основного закона, будет продолжать работу и в 2021 году, пока есть актуальные... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:57
2020-07-30T16:26
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2593:1458_1400x0_80_0_0_84b2ec38291538a31b088f0ea84d6881.jpg
https://ria.ru/20200723/1574791611.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2593:1458_1400x0_80_0_0_84b2ec38291538a31b088f0ea84d6881.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2585:1939_1400x0_80_0_0_a5a742435425bfc527f5c71791e49d94.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_235:0:2174:1939_1400x0_80_0_0_06cb1be71d11ddcd9d65d6186f2b5c2e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Рабочая группа по конституции, созданная для подготовки предложений по изменению Основного закона, будет продолжать работу и в 2021 году, пока есть актуальные предложения, заявил сопредседатель группы, депутат ГД Павел Крашенинников
.
Ранее президент РФ Владимир Путин
предложил рабочей группе по поправкам к конституции продолжить работу: по его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона после прошедшего общероссийского голосования.
"Мы будем работать по законопроектам, по тем наработкам, которые у нас есть, по предложениям. Я надеюсь, что пока у нас есть силы и есть какие-то вещи, которые мы можем предложить, мы будем продолжать работу. Сегодня мы говорили о том, что в осеннюю сессию эта сотня законов вряд ли будет вся принята, потому что для нас важно качество, поэтому конечно мы будем переходить в следующую (сессию)", - сказал Крашенинников журналистам после заседания группы.
Он также отметил, что нет конкретных сроков, в которые должны быть приняты законопроекты, исполняющие новые положения конституции РФ.
"У нас есть основания говорить о том, чтобы все законы были качественные, выверенные и не противоречили друг другу", - подчеркнул Крашенинников.