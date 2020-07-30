Более 2,1 тысячи человек обеспечат порядок в Курбан-байрам в Москве

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2020 году Курбан-байрам начинается 31 июля.

Подчеркивается, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Исторической (на Большой Татарской улице) и Мемориальной (на Поклонной горе) мечетях праздничная молитва не состоится. В Московской Соборной мечети праздничная молитва будет проведена с участием только имамов и муэдзинов, а также сотрудников мечети, ответственных за проведение праздника.