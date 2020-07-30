Более 2,1 тысячи человек обеспечат порядок в Курбан-байрам в Москве

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Свыше 2,1 тысячи человек будут задействованы в охране общественного порядка и безопасности в местах богослужений в Москве во время празднования мусульманами Курбан-байрама, сообщает в четверг официальный портал мэра и правительства Москвы.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2020 году Курбан-байрам начинается 31 июля.
"Территории, прилегающие к объектам проведения религиозных мероприятий, будут обследованы кинологами со служебными собаками с последующим взятием их в режим. В охране общественного порядка и безопасности в местах богослужений планируется задействовать свыше 2,1 тысячи человек. Службу будут нести более 850 сотрудников полиции, тысяча военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии, а также около 300 бойцов ОМОН", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Исторической (на Большой Татарской улице) и Мемориальной (на Поклонной горе) мечетях праздничная молитва не состоится. В Московской Соборной мечети праздничная молитва будет проведена с участием только имамов и муэдзинов, а также сотрудников мечети, ответственных за проведение праздника.
Пятничная молитва в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы пройдет по расписанию, с соблюдением требований Роспотребнадзора.