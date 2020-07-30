https://ria.ru/20200730/1575156334.html
В Москве запустят проект по возвращению потерявшихся пожилых людей
Калининградский социальный проект по возвращению домой потерявшихся пожилых людей с деменцией "Помогите мне вернуться домой" запустят в Москве уже в сентябре,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:55
2020-07-30T11:55
москва
калининградская область
жизнь без преград
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, калининградская область, жизнь без преград, общество
КАЛИНИНГРАД, 30 июл - РИА Новости. Калининградский социальный проект по возвращению домой потерявшихся пожилых людей с деменцией "Помогите мне вернуться домой" запустят в Москве уже в сентябре, сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ, где обсудили реализацию проекта.
Социальный проект "Помогите мне вернуться домой", разработанный в Калининградской области
, состоит в том, чтобы оснастить людей с потерей памяти специальными значками с QR-кодом, содержащими необходимую контактную информацию о его владельце. В QR-коде на значке-термонаклейке указано имя и контактный телефон близких или соцучреждения, по которому необходимо связаться в экстренном случае.
"Начиная с этого года фонд "Альцрус", который занимается поддержкой людей с деменцией, будет реализовывать пилотный проект "Помогите мне вернуться домой" в Москве. Раздача термонаклеек начнется уже в сентябре на базе ресурсного центра одного из НКО", - говорится в сообщении Общественной палаты РФ.
По словам первого заместителя комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работы, директора благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" Елизаветы Олескиной, опыт калининградцев необходимо как можно скорее масштабировать на все субъекты РФ.
По словам президента фонда "Виктория", руководителя проекта "Помогите мне вернуться домой" Олега Матукевича, проектом уже заинтересовались другие российские регионы, а также соседние Польша, Литва и другие страны.