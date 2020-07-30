В Москве запустят проект по возвращению потерявшихся пожилых людей

КАЛИНИНГРАД, 30 июл - РИА Новости. Калининградский социальный проект по возвращению домой потерявшихся пожилых людей с деменцией "Помогите мне вернуться домой" запустят в Москве уже в сентябре, сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ, где обсудили реализацию проекта.

Социальный проект "Помогите мне вернуться домой", разработанный в Калининградской области , состоит в том, чтобы оснастить людей с потерей памяти специальными значками с QR-кодом, содержащими необходимую контактную информацию о его владельце. В QR-коде на значке-термонаклейке указано имя и контактный телефон близких или соцучреждения, по которому необходимо связаться в экстренном случае.

"Начиная с этого года фонд "Альцрус", который занимается поддержкой людей с деменцией, будет реализовывать пилотный проект "Помогите мне вернуться домой" в Москве. Раздача термонаклеек начнется уже в сентябре на базе ресурсного центра одного из НКО", - говорится в сообщении Общественной палаты РФ.

По словам первого заместителя комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работы, директора благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" Елизаветы Олескиной, опыт калининградцев необходимо как можно скорее масштабировать на все субъекты РФ.