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Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:55
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
хабаровский край
политика
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Вообще-то уже есть федеральный закон о том, кто в России может стать губернатором и как он назначается/выбирается. Депутат хабаровский явно "из своих фургалов"
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хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153053/37/1530533790_0:224:3244:2048_1400x0_80_0_0_56e07d6aba8d447f65b8633805ce23b1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, хабаровский край, политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

11:55 30.07.2020
9966
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск
Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
"Сегодня, пользуясь правом законодательной инициативы, я внес законопроект о внесении изменений в устав Хабаровского края. Я считаю, что губернатором региона может быть только человек, проживший в регионе не менее 10 лет. Для которого Хабаровский край является домом, который знает о жизни и проблемах наших жителей не понаслышке", - написал Емельянов в своем аккаунте в Instagram.
Он выразил надежду, что другие депутаты его поддержат.
"Законопроект внесен. Сессии начинаются в сентябре, но когда проект будет рассмотрен и пройдет ли он экспертизу – неизвестно", - сообщил РИА Новости представитель думы.
Ранее Емельянов вышел из ЛДПР.
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Экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
Выборы губернатора региона могут пройти в сентябре 2021 года.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Вообще-то уже есть федеральный закон о том, кто в России может стать губернатором и как он назначается/выбирается. Депутат хабаровский явно "из своих фургалов"
30 июля, 12:18
elya.velichutina
5010015
Первый шаг к сепаратизму - ценз оседлости.
30 июля, 11:57
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