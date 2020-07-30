Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
"Сегодня, пользуясь правом законодательной инициативы, я внес законопроект о внесении изменений в устав Хабаровского края. Я считаю, что губернатором региона может быть только человек, проживший в регионе не менее 10 лет. Для которого Хабаровский край является домом, который знает о жизни и проблемах наших жителей не понаслышке", - написал Емельянов в своем аккаунте в Instagram.
Он выразил надежду, что другие депутаты его поддержат.
"Законопроект внесен. Сессии начинаются в сентябре, но когда проект будет рассмотрен и пройдет ли он экспертизу – неизвестно", - сообщил РИА Новости представитель думы.
Ранее Емельянов вышел из ЛДПР.
Экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
Выборы губернатора региона могут пройти в сентябре 2021 года.