https://ria.ru/20200730/1575156204.html
Китай ответил на угрозы американского посла в Бразилии
Китай призывает другие страны отвергать любую дискриминацию в области научно-технического сотрудничества и создавать честную и открытую бизнес-среду, заявил на... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:53
2020-07-30T16:50
мид кнр
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид кнр, huawei technologies, китай, бразилия, сша, в мире
ПЕКИН, 30 июл - РИА Новости. Китай
призывает другие страны отвергать любую дискриминацию в области научно-технического сотрудничества и создавать честную и открытую бизнес-среду, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР
Ван Вэньбинь, комментируя очередные призывы США
не сотрудничать с Huawei
.
Ранее посол США в Бразилии
пригрозил стране последствиями, если та выберет оборудование компании Huawei для развертывания на своей территории сетей 5G.
"На самом деле причина, по которой США притесняют китайские предприятия, заключается не в национальной безопасности, не в демократических свободах, а попросту в том, что это китайские компании, и они лидируют в своих отраслях", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что обвинения в адрес Huawei со стороны американских чиновников абсолютно беспочвенны.
"Мы надеемся, что все страны приложат усилия для создания честной, справедливой, открытой и недискриминационной бизнес-среды. Мы должны решительно отвергать любую дискриминацию той или иной страны в области научно-технического сотрудничества так же, как мы отвергаем расовую дискриминацию", - указал он.