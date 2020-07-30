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Китай ответил на угрозы американского посла в Бразилии
Китай призывает другие страны отвергать любую дискриминацию в области научно-технического сотрудничества и создавать честную и открытую бизнес-среду, заявил на... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:50
мид кнр
huawei technologies
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353
60
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мид кнр, huawei technologies, китай, бразилия, сша, в мире

Китай ответил на угрозы американского посла в Бразилии

11:53 30.07.2020 (обновлено: 16:50 30.07.2020)
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© Fotolia / Savvapanf PhotoПекин
Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 30 июл - РИА Новости. Китай призывает другие страны отвергать любую дискриминацию в области научно-технического сотрудничества и создавать честную и открытую бизнес-среду, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя очередные призывы США не сотрудничать с Huawei.
Ранее посол США в Бразилии пригрозил стране последствиями, если та выберет оборудование компании Huawei для развертывания на своей территории сетей 5G.
"На самом деле причина, по которой США притесняют китайские предприятия, заключается не в национальной безопасности, не в демократических свободах, а попросту в том, что это китайские компании, и они лидируют в своих отраслях", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что обвинения в адрес Huawei со стороны американских чиновников абсолютно беспочвенны.
"Мы надеемся, что все страны приложат усилия для создания честной, справедливой, открытой и недискриминационной бизнес-среды. Мы должны решительно отвергать любую дискриминацию той или иной страны в области научно-технического сотрудничества так же, как мы отвергаем расовую дискриминацию", - указал он.
Магазин компании Huawei в Пекине
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МИД КНРHuawei TechnologiesКитайБразилияСШАВ мире
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