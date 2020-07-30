ФСИН назвала самую популярную книгу в колониях

"ФСИН России составил рейтинг самых читаемых книг среди осужденных. Литературные предпочтения лиц, находящихся в местах лишения свободы, стали известны в рамках акции "Твои друзья – книги", посвященной Дню воспоминания любимых книг. Самой популярной книгой в колониях является роман Булгакова "Мастер и Маргарита", - говорится в сообщении.

В топ-10 вошли также "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Граф Монте-Кристо" и "Три мушкетера" Александра Дюма, "Война и мир", "Анна Каренина" и "Воскресенье" Льва Толстого, "Отверженные" Виктора Гюго, "Тихий Дон" Михаила Шолохова.

В списке самых читаемых авторов попадают Драйзер, Ремарк, Акунин, Яхина, Мартин, Гоголь, Донцова, Солженицын. Интересует осужденных и поэзия, особенно популярны стихи Есенина, Блока, Ахматовой и Цветаевой.

"В мужских исправительных колониях осужденные отдают предпочтение историческим книгам, приключениям, детективам и фантастике, в женских колониях наибольшей популярностью пользуются любовные романы, а в воспитательных колониях – приключенческая литература", - добавляется в сообщении.