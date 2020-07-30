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ФСИН назвала самую популярную книгу в колониях
Самой популярной книгой в российских колониях является роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", говорится в сообщении инфоцентра ФСИН России. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:01
мастер и маргарита
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
михаил булгаков
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мастер и маргарита, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), михаил булгаков, общество

ФСИН назвала самую популярную книгу в колониях

11:51 30.07.2020 (обновлено: 12:01 30.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений СамаринКнижные полки в библиотеке
Книжные полки в библиотеке
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Самой популярной книгой в российских колониях является роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", говорится в сообщении инфоцентра ФСИН России.
"ФСИН России составил рейтинг самых читаемых книг среди осужденных. Литературные предпочтения лиц, находящихся в местах лишения свободы, стали известны в рамках акции "Твои друзья – книги", посвященной Дню воспоминания любимых книг. Самой популярной книгой в колониях является роман Булгакова "Мастер и Маргарита", - говорится в сообщении.
В топ-10 вошли также "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Граф Монте-Кристо" и "Три мушкетера" Александра Дюма, "Война и мир", "Анна Каренина" и "Воскресенье" Льва Толстого, "Отверженные" Виктора Гюго, "Тихий Дон" Михаила Шолохова.
В списке самых читаемых авторов попадают Драйзер, Ремарк, Акунин, Яхина, Мартин, Гоголь, Донцова, Солженицын. Интересует осужденных и поэзия, особенно популярны стихи Есенина, Блока, Ахматовой и Цветаевой.
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"В мужских исправительных колониях осужденные отдают предпочтение историческим книгам, приключениям, детективам и фантастике, в женских колониях наибольшей популярностью пользуются любовные романы, а в воспитательных колониях – приключенческая литература", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что всего в исправительных учреждениях функционируют 1137 библиотек, при них организовано более 700 читальных залов. Книжный фонд библиотек исправительный учреждений составляет более 5 миллионов печатных изданий, на одного подозреваемого, обвиняемого и осужденного приходится в среднем по 100 книг. Выбор литературы разнообразный, преимущественно художественная, религиозная и юридическая литература. Имеются книги и журналы со шрифтом Брайля для слабовидящих и слепых.
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1961011
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Мастер и МаргаритаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Михаил БулгаковОбщество
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