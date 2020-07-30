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В Мурманской области рассказали о новых случаях коронавируса
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Мурманской области превысило 10 тысяч, за последние сутки выявлено 146 новых заболевших, сообщил региональный... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:50
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, мурманская область, общество

В Мурманской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:50 30.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Мурманской области превысило 10 тысяч, за последние сутки выявлено 146 новых заболевших, сообщил региональный оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19.
"По состоянию на 30 июля в Мурманской области выявлено 146 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 10093, 2,3 тысячи заболевших из них выявлены на стройплощадке в Белокаменке", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, в четверг в Заполярье начинается исследование на иммунитет к коронавирусу. Почти 3 тысячи участников смогут сдать анализ на наличие антител. Исследование пройдет в два этапа: 30 июля в течение трех дней - сбор электронных анкет, с 3 августа - сдача крови и лабораторные исследования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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