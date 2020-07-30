В Мурманской области рассказали о новых случаях коронавируса

"По состоянию на 30 июля в Мурманской области выявлено 146 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 10093, 2,3 тысячи заболевших из них выявлены на стройплощадке в Белокаменке", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в четверг в Заполярье начинается исследование на иммунитет к коронавирусу. Почти 3 тысячи участников смогут сдать анализ на наличие антител. Исследование пройдет в два этапа: 30 июля в течение трех дней - сбор электронных анкет, с 3 августа - сдача крови и лабораторные исследования.