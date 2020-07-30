В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 45 031

ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Рекордное число случаев заражения Рекордное число случаев заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Польше , сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным официальной статистики, за сутки выявили 615 новых пациентов с COVID-19.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет 45 031.

По данным минздрава, за последние сутки от коронавируса скончались 13 человек. Общее число летальных случаев составило 1709.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1694 человек, 63 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 97 561 находится на карантине, 33 643 человека выздоровели.

С середины марта в Польше действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.