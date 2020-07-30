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Распространение нового коронавируса
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В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 45 031
Рекордное число случаев заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Польше, сообщает министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:48
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 45 031

11:48 30.07.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Рекордное число случаев заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Польше, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным официальной статистики, за сутки выявили 615 новых пациентов с COVID-19.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет 45 031.
По данным минздрава, за последние сутки от коронавируса скончались 13 человек. Общее число летальных случаев составило 1709.
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Скорость распространения нового коронавируса
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1694 человек, 63 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 97 561 находится на карантине, 33 643 человека выздоровели.
С середины марта в Польше действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
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