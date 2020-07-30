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Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, подозреваемого в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:22
татьяна быковская
ростовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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татьяна быковская, ростовская область, происшествия

Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области

11:47 30.07.2020 (обновлено: 16:22 30.07.2020)
43534
© Фото : Министерство здравоохранения Ростовской областиСтанислав Беседовский
Станислав Беседовский
© Фото : Министерство здравоохранения Ростовской области
Станислав Беседовский. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, подозреваемого в пособничестве в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Беседовскому изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на два месяца, до 26 сентября 2020 года", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ходатайство об изменении меры пресечения рассматривалось в рамках уголовного дела по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК России ("Пособничество в мошенничестве в особо крупном размере").
Беседовский проходит по данному делу в качестве подозреваемого. Подробности дела в суде не сообщили.
В конце ноября 2019 года министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и Беседовский были задержаны в рамках уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий. Районный суд вначале отправил министра под домашний арест, а ее зама — под стражу. Позже Быковской меру пресечения не продлили, а Беседовского освободили под подписку о невыезде.
По данным районного суда Ростова-на-Дону, с сентября 2017-го по январь 2018 года Быковская и Беседовский лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону" при заключении контрактов с Минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию.
В конце октября прошлого года Федеральная антимонопольная служба заявила, что в Ростовской области выявлены "признаки антиконкурентного соглашения" между Минздравом, организаторами торгов и неким "хозяйствующим субъектом". Дело касается закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
31 января, 11:14
Суд оставил на свободе ростовского министра здравоохранения
1091146933
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Татьяна БыковскаяРостовская областьПроисшествия
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