Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замминистра здравоохранения Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского , подозреваемого в пособничестве в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Беседовскому изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на два месяца, до 26 сентября 2020 года", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ходатайство об изменении меры пресечения рассматривалось в рамках уголовного дела по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК России ("Пособничество в мошенничестве в особо крупном размере").

Беседовский проходит по данному делу в качестве подозреваемого. Подробности дела в суде не сообщили.

В конце ноября 2019 года министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и Беседовский были задержаны в рамках уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий. Районный суд вначале отправил министра под домашний арест, а ее зама — под стражу. Позже Быковской меру пресечения не продлили, а Беседовского освободили под подписку о невыезде.

По данным районного суда Ростова-на-Дону, с сентября 2017-го по январь 2018 года Быковская и Беседовский лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону" при заключении контрактов с Минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию.