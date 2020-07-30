Минск и Киев усилят погранрежим для недопущения дестабилизации

"Принимая во внимание указанный настораживающий факт (задержание группы россиян – ред.), а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", - говорится в сообщении ведомства.

Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.