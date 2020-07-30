Минск и Киев усилят погранрежим для недопущения дестабилизации

МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Минск договорился с Киевом об активном взаимодействии пограничных ведомств и усилении погранрежима для недопущения дестабилизации на фоне избирательной кампании в Белоруссии, заявила в четверг пресс-служба белорусского МИД.
Ранее в МИД Белоруссии завершились поочередные встречи с руководителями дипломатических миссий России и Украины по вопросу более 30 задержанных в Белоруссии россиян. На встречах присутствовали посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Белоруссии Петр Врублевский.
"Принимая во внимание указанный настораживающий факт (задержание группы россиян – ред.), а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", - говорится в сообщении ведомства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду провел срочное совещание с членами Совета безопасности, ему доложили о ситуации в связи с задержанием "более трех десятков представителей иностранной частной военной компании", сообщила пресс-служба главы государства. В ходе этого совещания председатель КГБ республики Валерий Вакульчик подтвердил, что задержанные под Минском россияне состояли в ЧВК Вагнера. А госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что МИД республики пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по этому делу, поскольку не менее 14 из задержанных россиян "были зафиксированы" в Донбассе.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.