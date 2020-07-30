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Эксперт рассказал, когда ЕСПЧ вернется в обычный режим работы
Страсбургский суд может вернутся в обычный режим работы в сентябре, рассказал РИА Новости главный редактор официального научно-аналитического журнала "Бюллетень РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:45
юрий берестнев
франция
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
юрий берестнев, франция, общество

Эксперт рассказал, когда ЕСПЧ вернется в обычный режим работы

11:45 30.07.2020
20
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Страсбургский суд может вернутся в обычный режим работы в сентябре, рассказал РИА Новости главный редактор официального научно-аналитического журнала "Бюллетень ЕСПЧ" Юрий Берестнев.
В начале июля председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Роберт Спано высказал надежду на то, что суд вернется к обычным слушаниям осенью. Он признался, что уже начинает "привыкать к виртуальным конференциям", добавив, что "это интересный опыт" . Спано указал, что надеется вернуться к обычным слушаниям осенью.
"В обычный ритм суд возвращается в сентябре", сказал Берестенев в ответ на соответствующий вопрос.
При этом он оговорился, что "какой именно режим работы, зависит от эпидемиологической обстановки во Франции через месяц".
Он пояснил, что речь идет о "рассмотрении дел и принятии процессуальных решений". По словам эксперта, "сейчас только дежурные судьи и некоторые юристы работают".
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Юрий БерестневФранцияОбщество
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