Эксперт рассказал, когда ЕСПЧ вернется в обычный режим работы

В начале июля председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Роберт Спано высказал надежду на то, что суд вернется к обычным слушаниям осенью. Он признался, что уже начинает "привыкать к виртуальным конференциям", добавив, что "это интересный опыт" . Спано указал, что надеется вернуться к обычным слушаниям осенью.