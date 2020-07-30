https://ria.ru/20200730/1575155655.html
Эксперт рассказал, когда ЕСПЧ вернется в обычный режим работы
Страсбургский суд может вернутся в обычный режим работы в сентябре, рассказал РИА Новости главный редактор официального научно-аналитического журнала "Бюллетень РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:45
2020-07-30T11:45
юрий берестнев
франция
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:5:2974:1678_1400x0_80_0_0_f1f5ac56de38677a6082d59948952888.jpg
https://ria.ru/20200715/1574407057.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:5:2974:1678_1400x0_80_0_0_f1f5ac56de38677a6082d59948952888.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_139:0:2870:2048_1400x0_80_0_0_4a4f15d5a8bbaffbc2dfedece077447d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_480:0:2528:2048_1400x0_80_0_0_9993f664eb34f85ee62f5de8d72a5b42.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий берестнев, франция, общество
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Страсбургский суд может вернутся в обычный режим работы в сентябре, рассказал РИА Новости главный редактор официального научно-аналитического журнала "Бюллетень ЕСПЧ" Юрий Берестнев
.
В начале июля председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Роберт Спано высказал надежду на то, что суд вернется к обычным слушаниям осенью. Он признался, что уже начинает "привыкать к виртуальным конференциям", добавив, что "это интересный опыт" . Спано указал, что надеется вернуться к обычным слушаниям осенью.
"В обычный ритм суд возвращается в сентябре", сказал Берестенев в ответ на соответствующий вопрос.
При этом он оговорился, что "какой именно режим работы, зависит от эпидемиологической обстановки во Франции
через месяц".
Он пояснил, что речь идет о "рассмотрении дел и принятии процессуальных решений". По словам эксперта, "сейчас только дежурные судьи и некоторые юристы работают".