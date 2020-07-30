https://ria.ru/20200730/1575155425.html
Собянин рассказал об увеличении суммы грантов для НКО
Некоммерческие организации, занимающиеся социально ориентированными проектами, могут подать заявку на получение грантов, в этом году сумма гранта выросла в два... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:42
2020-07-30T11:42
сергей собянин
москва
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Некоммерческие организации, занимающиеся социально ориентированными проектами, могут подать заявку на получение грантов, в этом году сумма гранта выросла в два раза - до 5 миллионов рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
"Начинаем прием заявок от НКО на выдачу грантов. Принять участие могут некоммерческие организации, которые занимаются благотворительными, культурными, экологическими, молодежными и другими социально ориентированными проектами. В этом году мы увеличили сумму поддержки. Для НКО, которые работают от года и более, сумма гранта выросла в два раза - до 5 миллионов рублей. Плюс к этому упростили систему подачи заявок. Нужно всего три документа: устав, гарантийное письмо и заявление", - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что в прошлом году гранты получили 234 НКО. Среди них - фонд "Подари солнечный свет" с проектом "Новая жизнь вместе", по этой программе помощь получили уже больше 1500 человек.
Грант также получило "Агентство инновационного развития". Больше 1000 школьников на практике смогли опробовать в своих проектах технологии VR, AR, "умный город", "умный дом" и "интернет вещей".
"В движении НКО уже участвуют десятки тысяч москвичей. Появляется все больше социально ориентированных проектов, которые помогают сделать наш город лучше и добрее. И мы продолжаем поддерживать лучшие инициативы грантами", - отметил мэр.