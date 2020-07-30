Собянин рассказал об увеличении суммы грантов для НКО

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Некоммерческие организации, занимающиеся социально ориентированными проектами, могут подать заявку на получение грантов, в этом году сумма гранта выросла в два раза - до 5 миллионов рублей, сообщил мэр Некоммерческие организации, занимающиеся социально ориентированными проектами, могут подать заявку на получение грантов, в этом году сумма гранта выросла в два раза - до 5 миллионов рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

"Начинаем прием заявок от НКО на выдачу грантов. Принять участие могут некоммерческие организации, которые занимаются благотворительными, культурными, экологическими, молодежными и другими социально ориентированными проектами. В этом году мы увеличили сумму поддержки. Для НКО, которые работают от года и более, сумма гранта выросла в два раза - до 5 миллионов рублей. Плюс к этому упростили систему подачи заявок. Нужно всего три документа: устав, гарантийное письмо и заявление", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что в прошлом году гранты получили 234 НКО. Среди них - фонд "Подари солнечный свет" с проектом "Новая жизнь вместе", по этой программе помощь получили уже больше 1500 человек.

Грант также получило "Агентство инновационного развития". Больше 1000 школьников на практике смогли опробовать в своих проектах технологии VR, AR, "умный город", "умный дом" и "интернет вещей".