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Собянин рассказал об увеличении суммы грантов для НКО
Некоммерческие организации, занимающиеся социально ориентированными проектами, могут подать заявку на получение грантов, в этом году сумма гранта выросла в два... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:42
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал об увеличении суммы грантов для НКО

11:42 30.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Некоммерческие организации, занимающиеся социально ориентированными проектами, могут подать заявку на получение грантов, в этом году сумма гранта выросла в два раза - до 5 миллионов рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Начинаем прием заявок от НКО на выдачу грантов. Принять участие могут некоммерческие организации, которые занимаются благотворительными, культурными, экологическими, молодежными и другими социально ориентированными проектами. В этом году мы увеличили сумму поддержки. Для НКО, которые работают от года и более, сумма гранта выросла в два раза - до 5 миллионов рублей. Плюс к этому упростили систему подачи заявок. Нужно всего три документа: устав, гарантийное письмо и заявление", - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что в прошлом году гранты получили 234 НКО. Среди них - фонд "Подари солнечный свет" с проектом "Новая жизнь вместе", по этой программе помощь получили уже больше 1500 человек.
Грант также получило "Агентство инновационного развития". Больше 1000 школьников на практике смогли опробовать в своих проектах технологии VR, AR, "умный город", "умный дом" и "интернет вещей".
"В движении НКО уже участвуют десятки тысяч москвичей. Появляется все больше социально ориентированных проектов, которые помогают сделать наш город лучше и добрее. И мы продолжаем поддерживать лучшие инициативы грантами", - отметил мэр.
Благоустройство пешеходных зон на Садовом кольце
09:00
Около 160 НКО уже участвуют в конкурсе бесплатных помещений в Москве
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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