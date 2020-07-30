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Белоруссия запросила у посла разъяснения о задержанных россиянах
МИД Белоруссии запросил у посла России в республике разъяснения о целях нахождения в стране задержанных россиян, имеющих "опыт участия в вооруженных... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:28
задержание россиян под минском
андрей равков
валерий вакульчик
александр лукашенко
минск
белоруссия
украина
россия
мид белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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задержание россиян под минском, андрей равков, валерий вакульчик, александр лукашенко, минск, белоруссия, украина, россия, мид белоруссии, в мире

Белоруссия запросила у посла разъяснения о задержанных россиянах

11:41 30.07.2020 (обновлено: 13:28 30.07.2020)
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. МИД Белоруссии запросил у посла России в республике разъяснения о целях нахождения в стране задержанных россиян, имеющих "опыт участия в вооруженных конфликтах", сообщила в четверг пресс-служба белорусского ведомства.
По данным пресс-службы, 30 июля в МИД поочередно были приглашены посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Белоруссии Петр Врублевский.
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"До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании "Вагнера", - говорится в сообщении МИД.
В ведомстве добавили, что "у посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах".
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском якобы задержали "32 боевиков иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
Лукашенко в среду провел срочное совещание с членами Совета безопасности, ему доложили о ситуации в связи с задержанием "более трех десятков представителей иностранной частной военной компании". В ходе этого совещания председатель КГБ республики Валерий Вакульчик заявил, что задержанные под Минском россияне состояли в частной военной компании Вагнера. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что МИД республики пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по этому делу, поскольку не менее 14 из задержанных россиян "были зафиксированы" в Донбассе.
Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
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Задержание россиян под МинскомАндрей РавковВалерий ВакульчикАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияУкраинаРоссияМИД БелоруссииВ мире
Популярные комментарии
Проездом были))) Чего еще надо?
30 июля, 11:43
Алексей Алекс
700103
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