В ходе поисков убийц росгвардейца проверили "Сад-Гигант Ингушетия"

НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии в рамках мероприятий по поиску подозреваемых в убийстве сотрудника Росгвардии проверили территорию крупнейшего в республике фруктового сада "Сад-Гигант Ингушетия", сообщает предприятие.
"Правоохранительные органы посетили предприятие в рамках поиска причастных к обстрелу росгвардейца", - говорится в официальном комментарии пресс-службы ООО "Сад-Гигант Ингушетия".
Отмечается, что мероприятия, о результатах которых не сообщается, никак не связаны с деятельностью предприятия.
Вечером во вторник в 300 метрах от федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в Назрановском районе неизвестные застрелили 32-летнего сотрудника вневедомственной охраны. Нападавшие похитили у него табельное оружие и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Поиски злоумышленников результата пока не принесли. В лесу неподалеку от места убийства был обнаружен блиндаж боевиков. Региональное МВД сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Ингушетии разыскивают трех человек, которые могут быть причастны к убийству сотрудника Росгвардии.