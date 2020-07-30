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В ходе поисков убийц росгвардейца проверили "Сад-Гигант Ингушетия"
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии в рамках мероприятий по поиску подозреваемых в убийстве сотрудника Росгвардии проверили территорию крупнейшего в РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:38
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
назрановский район
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), назрановский район, происшествия

В ходе поисков убийц росгвардейца проверили "Сад-Гигант Ингушетия"

11:38 30.07.2020
311
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
© РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии в рамках мероприятий по поиску подозреваемых в убийстве сотрудника Росгвардии проверили территорию крупнейшего в республике фруктового сада "Сад-Гигант Ингушетия", сообщает предприятие.
"Правоохранительные органы посетили предприятие в рамках поиска причастных к обстрелу росгвардейца", - говорится в официальном комментарии пресс-службы ООО "Сад-Гигант Ингушетия".
Сотрудник полиции
Вчера, 14:36
В Ингушетии ищут троих подозреваемых в убийстве сотрудника Росгвардии
Отмечается, что мероприятия, о результатах которых не сообщается, никак не связаны с деятельностью предприятия.
Вечером во вторник в 300 метрах от федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в Назрановском районе неизвестные застрелили 32-летнего сотрудника вневедомственной охраны. Нападавшие похитили у него табельное оружие и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Поиски злоумышленников результата пока не принесли. В лесу неподалеку от места убийства был обнаружен блиндаж боевиков. Региональное МВД сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Ингушетии разыскивают трех человек, которые могут быть причастны к убийству сотрудника Росгвардии.
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Вчера, 11:40
В Ингушетии похоронили убитого сотрудника Росгвардии
112021
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Назрановский районПроисшествия
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