В ходе поисков убийц росгвардейца проверили "Сад-Гигант Ингушетия"

"Правоохранительные органы посетили предприятие в рамках поиска причастных к обстрелу росгвардейца", - говорится в официальном комментарии пресс-службы ООО "Сад-Гигант Ингушетия".

В Ингушетии ищут троих подозреваемых в убийстве сотрудника Росгвардии

В Ингушетии ищут троих подозреваемых в убийстве сотрудника Росгвардии

Отмечается, что мероприятия, о результатах которых не сообщается, никак не связаны с деятельностью предприятия.