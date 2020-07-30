Суд на три месяца продлил домашний арест политологу Платошкину

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил домашний арест политологу левых взглядов и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, обвиняемому в склонении к массовым беспорядкам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 2 ноября", - рассказал собеседник агентства.
4 июня, 21:13Николая Платошкина посадили под домашний арест
В начале июня СК РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест.
Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.
Политик, который называет себя лидером движения "За новый социализм", вину во вменяемых преступлениях отрицает.
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