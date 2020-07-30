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Распространение нового коронавируса
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Роухани оценил ситуацию с коронавирусом в Иране
Иран в данный момент проходит очередной пик коронавируса, который пришелся на вторую волну COVID-19 в стране, заявил президент страны Хасан Роухани. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
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коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

Роухани оценил ситуацию с коронавирусом в Иране

11:35 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 июл – РИА Новости. Иран в данный момент проходит очередной пик коронавируса, который пришелся на вторую волну COVID-19 в стране, заявил президент страны Хасан Роухани.
По его словам, практически во всех провинциях страны, за исключением двух, идет процесс по установлению контроля над распространением коронавируса.
"В остальных провинциях, несмотря на имеющиеся проблемы, наблюдается движение в направлении смягчения ситуации и преодоления пика", - сказал Роухани, трансляцию выступления которого вело государственное телевидение.
Ранее минздрав сообщил, что почти половине провинций страны (15 из 31) присвоен статус "красных", то есть с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией, среди них и столичный регион.
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Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, составляет практически 299 тысяч, жертв – 16 343. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 259,1 тысячи.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно. Пик первой волны коронавируса в стране пришелся на март-начало апреля. Максимальные показатели в этот период составляли 3186 случаев заражений в сутки и 158 смертей.
После этого страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, однако ситуация постепенно снова стала ухудшаться. Так, в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости – 3574 случая за сутки. Вместе с этим в последние два месяца значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
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В течение июля Иран пять раз обновлял рекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 235 погибших за сутки – был зафиксирован 28 июля в ходе второй волны коронавируса, которая, по словам Роухани, началась в середине июня.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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