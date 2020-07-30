https://ria.ru/20200730/1575154481.html
Планшеты для всероссийской переписи поступят в регионы до декабря
Электронные планшеты для 360 тысяч переписчиков для проведения всероссийской переписи в апреле 2021 года поступят в регионы России до декабря текущего года,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:34
2020-07-30T11:34
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости.
Электронные планшеты для 360 тысяч переписчиков для проведения всероссийской переписи в апреле 2021 года поступят в регионы России до декабря текущего года, сообщил журналистам заместитель руководителя Росстата
Павел Смелов.
"Это новшество, мы отказались от бумаги, все переписчики пойдут с такими планшетными компьютерами и будут в них вносить данные… Планшеты поступят в регионы до декабря 2020 года", - сказал Смелов.
На планшетах есть "красная" кнопка для экстренного вызова офиса и его связи с переписчиком. Передвижение переписчика с планшетом можно будет отследить, что является гарантией его работы, сказал Смелов.
На покупку планшетов выделяется порядка 8 миллиардов рублей, всего на перепись выделен 31 миллиард рублей. По окончании переписи 36 тысяч планшетов останутся в Росстате для повседневной работы, остальные после очистки данных и памяти будут переданы в иные ведомства, сказал представитель Росстата.
Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.