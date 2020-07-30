Планшеты для всероссийской переписи поступят в регионы до декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Электронные планшеты для 360 тысяч переписчиков для проведения всероссийской переписи в апреле 2021 года поступят в регионы России до декабря текущего года, сообщил журналистам заместитель руководителя Электронные планшеты для 360 тысяч переписчиков для проведения всероссийской переписи в апреле 2021 года поступят в регионы России до декабря текущего года, сообщил журналистам заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"Это новшество, мы отказались от бумаги, все переписчики пойдут с такими планшетными компьютерами и будут в них вносить данные… Планшеты поступят в регионы до декабря 2020 года", - сказал Смелов.

На планшетах есть "красная" кнопка для экстренного вызова офиса и его связи с переписчиком. Передвижение переписчика с планшетом можно будет отследить, что является гарантией его работы, сказал Смелов.

На покупку планшетов выделяется порядка 8 миллиардов рублей, всего на перепись выделен 31 миллиард рублей. По окончании переписи 36 тысяч планшетов останутся в Росстате для повседневной работы, остальные после очистки данных и памяти будут переданы в иные ведомства, сказал представитель Росстата.