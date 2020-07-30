Политолог призвал ответить на угрозы США в адрес "Северного потока – 2"

БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Политический ответ Европы на санкции США против проекта "Северный поток 2" необходим, заявил РИА Новости немецкий политолог Политический ответ Европы на санкции США против проекта "Северный поток 2" необходим, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар

"Политический ответ Европы возможен и должен появиться. Если он не появится, то Германия и Европа распишутся в том, что они полностью разделяют доктрину (президента США Дональда) Трампа о том, что "Америка прежде всего", что все государства НАТО должны без возражения содействовать интересам американцев", - заявил Рар.

Он добавил, что санкции США против немецких и европейских участников проекта "Северный поток – 2" "носят политический, а не экономический характер, направлены на изоляцию Германии".

"Немецкие политики находятся перед принципиальным историческим решением. Они должны ответить американцам и сказать, что так дела не делаются, принять встречные санкции, например, запрет на въезд американских политиков для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Это было бы болезненно для США. Но это требует смелости, политической воли и привлечения поддержки в Европе", - считает политолог.

"Есть много призывов к политическому ответу со стороны экономики, но нет четких заявлений о встречных санкциях со стороны политиков. Такое впечатление, что политики не совсем понимают, что они должны делать. Американцы могут легко расколоть Европу по этому вопросу, немцы, возможно, не смогут найти достаточно союзников для введения встречных политических санкций против США", - добавив он.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream – 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.