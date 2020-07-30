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Политолог призвал ответить на угрозы США в адрес "Северного потока – 2"
Политический ответ Европы на санкции США против проекта "Северный поток 2" необходим, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:34
россия
райнер зеле
северный поток — 2
балтийское море
газпром
александр рар
сша
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, райнер зеле, северный поток — 2, балтийское море, газпром, александр рар, сша, украина, в мире

Политолог призвал ответить на угрозы США в адрес "Северного потока – 2"

11:34 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНаземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Политический ответ Европы на санкции США против проекта "Северный поток 2" необходим, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
Ранее о необходимости "политического ответа" на угрозы Вашингтона о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", заявил в Вене глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле, его цитирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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"Политический ответ Европы возможен и должен появиться. Если он не появится, то Германия и Европа распишутся в том, что они полностью разделяют доктрину (президента США Дональда) Трампа о том, что "Америка прежде всего", что все государства НАТО должны без возражения содействовать интересам американцев", - заявил Рар.
Он добавил, что санкции США против немецких и европейских участников проекта "Северный поток – 2" "носят политический, а не экономический характер, направлены на изоляцию Германии".
"Немецкие политики находятся перед принципиальным историческим решением. Они должны ответить американцам и сказать, что так дела не делаются, принять встречные санкции, например, запрет на въезд американских политиков для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Это было бы болезненно для США. Но это требует смелости, политической воли и привлечения поддержки в Европе", - считает политолог.
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"Есть много призывов к политическому ответу со стороны экономики, но нет четких заявлений о встречных санкциях со стороны политиков. Такое впечатление, что политики не совсем понимают, что они должны делать. Американцы могут легко расколоть Европу по этому вопросу, немцы, возможно, не смогут найти достаточно союзников для введения встречных политических санкций против США", - добавив он.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream – 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока – 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. РФ неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.
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РоссияРайнер ЗелеСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромАлександр РарСШАУкраинаВ мире
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