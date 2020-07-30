Эксперт прокомментировал предстоящую реформу конституции Молдавии

КИШИНЕВ, 30 июл – РИА Новости. Комиссия по реформированию конституции Комиссия по реформированию конституции Молдавии создана, чтобы исправить недостатки и улучшить работу государственных органов, сообщил РИА Новости бывший глава Конституционного суда страны и член созданной комиссии Виктор Пушкаш.

Президент Молдавии Игорь Додон в среду подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе.

"Со временем и конституции болеют, накапливаются проблемы, которые необходимо решать. Поэтому и была создана комиссия, чтобы уточнить некоторые проблемы в Конституции и понять, какие юридические механизмы нужно создать, чтобы государственные органы лучше работали, реализовывали свои полномочия", - сказал Пушкаш.

Он отметил, что комиссия была создана по инициативе группы юристов, считающих, что конституция нуждается в пересмотре. "Эта комиссия рассмотрит те недостатки, которые есть на сегодняшний день, но ее работа не направлена в поддержку какой-либо партии или политического лидера, только на улучшение работы госинститутов. Комиссии предстоит очень серьезная работа, реальные результаты могут быть получены через пару лет", - подчеркнул Пушкаш.

По словам эксперта, после того, как комиссия представит свои варианты поправок (на это может уйти около года), они должны быть переданы на рассмотрение Конституционного суда. Члены КС в течение шести месяцев должны решить, одобряют ли они поправки, если да, то инициатива будет передана в парламент. Депутаты могут рассмотреть поправки не раньше, чем через полгода после получения законодательной инициативы, окончательное решение парламент должен принять не позднее, чем через год после получения поправок.