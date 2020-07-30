Эксперт прокомментировал предстоящую реформу конституции Молдавии

КИШИНЕВ, 30 июл – РИА Новости. Комиссия по реформированию конституции Молдавии создана, чтобы исправить недостатки и улучшить работу государственных органов, сообщил РИА Новости бывший глава Конституционного суда страны и член созданной комиссии Виктор Пушкаш.
Президент Молдавии Игорь Додон в среду подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе.
"Со временем и конституции болеют, накапливаются проблемы, которые необходимо решать. Поэтому и была создана комиссия, чтобы уточнить некоторые проблемы в Конституции и понять, какие юридические механизмы нужно создать, чтобы государственные органы лучше работали, реализовывали свои полномочия", - сказал Пушкаш.
Он отметил, что комиссия была создана по инициативе группы юристов, считающих, что конституция нуждается в пересмотре. "Эта комиссия рассмотрит те недостатки, которые есть на сегодняшний день, но ее работа не направлена в поддержку какой-либо партии или политического лидера, только на улучшение работы госинститутов. Комиссии предстоит очень серьезная работа, реальные результаты могут быть получены через пару лет", - подчеркнул Пушкаш.
По словам эксперта, после того, как комиссия представит свои варианты поправок (на это может уйти около года), они должны быть переданы на рассмотрение Конституционного суда. Члены КС в течение шести месяцев должны решить, одобряют ли они поправки, если да, то инициатива будет передана в парламент. Депутаты могут рассмотреть поправки не раньше, чем через полгода после получения законодательной инициативы, окончательное решение парламент должен принять не позднее, чем через год после получения поправок.
Конституция Молдавии была принята 29 июля 1994 года. Ранее президент Додон неоднократно заявлял, что конституция нуждается в поправках.