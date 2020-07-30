Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 136

"За период наблюдения в области отмечено 136 летальных случаев. 5152 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за 29 июля – 15 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 254 человека, у всех – среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 44 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 37 пациентов с ОРВИ и 467 с пневмонией.