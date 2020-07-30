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Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 136
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 132 до 136, сообщила администрация региона. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:37
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимирская область, общество

Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 136

11:37 30.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 132 до 136, сообщила администрация региона.
"За период наблюдения в области отмечено 136 летальных случаев. 5152 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за 29 июля – 15 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 254 человека, у всех – среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 44 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 37 пациентов с ОРВИ и 467 с пневмонией.
Всего в области зарегистрированы 5563 случая COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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