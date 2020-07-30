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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 229
Три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 229, сообщает... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:39
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353
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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 229

11:39 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 229, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 40 человек. Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 в регионе подтвержден у 8293 человек, выздоровели 6870 пациентов.
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"Умерли 229", - говорится в сообщении.
В среду сообщалось, что всего в регионе скончались 226 пациентов с COVID-19, среди них молодые люди 17 и 18 лет, а также врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Тульская область с населением 1,466 миллиона человек занимает третье место в ЦФО по количеству летальных случаев среди пациентов с коронавирусом после Москвы и Подмосковья.
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С 14 июня в Тульской области ежедневно регистрируются летальные случаи среди пациентов с COVID-19. Между тем региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил отказаться от ежедневного обновления информации о COVID-19 в регионе, сославшись на снижение заболеваемости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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