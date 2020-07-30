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Офисы Сбербанка в Москве работают штатно, сообщили в организации
Сбербанк подтверждает проверки отделений в Москве после сообщений об их "минировании", офисы работают в штатном режиме, обслуживание клиентов не прекращается,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:59
сбербанк россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
сбербанк россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Офисы Сбербанка в Москве работают штатно, сообщили в организации

11:59 30.07.2020
284
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавное здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Главное здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Главное здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сбербанк подтверждает проверки отделений в Москве после сообщений об их "минировании", офисы работают в штатном режиме, обслуживание клиентов не прекращается, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что в Москве начались проверки всех отделений Сбербанка после сообщения от неизвестных о том, что там якобы заложены бомбы.
Отделение ПАО Сбербанк на одной из улиц в Москве
10:50
В Москве проверяют все отделения Сбербанка после сообщения о минировании
"Проверки отделений проводятся. Офисы работают в штатном режиме. Обслуживание клиентов не прекращается", - прокомментировали в банке.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.
Пустая больничная койка
11:05
В Москве проверяют инфекционную больницу после сообщения о минировании
310000
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Сбербанк РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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