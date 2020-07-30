https://ria.ru/20200730/1575154030.html
Офисы Сбербанка в Москве работают штатно, сообщили в организации
Сбербанк подтверждает проверки отделений в Москве после сообщений об их "минировании", офисы работают в штатном режиме, обслуживание клиентов не прекращается,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:59
2020-07-30T11:59
сбербанк россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575149964.html
https://ria.ru/20200730/1575151197.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия