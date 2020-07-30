Офисы Сбербанка в Москве работают штатно, сообщили в организации

Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что в Москве начались проверки всех отделений Сбербанка после сообщения от неизвестных о том, что там якобы заложены бомбы.

В Москве проверяют все отделения Сбербанка после сообщения о минировании

В Москве проверяют все отделения Сбербанка после сообщения о минировании

"Проверки отделений проводятся. Офисы работают в штатном режиме. Обслуживание клиентов не прекращается", - прокомментировали в банке.