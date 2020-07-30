Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575153668.html
В МИД Белоруссии завершились встречи с главами дипмиссий России и Украины
Поочередные встречи с руководителями дипломатических миссий России и Украины по вопросу более 30 задержанных в Белоруссии россиян завершились в МИД Белоруссии,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:29
задержание россиян под минском
андрей равков
дмитрий мезенцев
минск
россия
мид белоруссии
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_0:9:800:459_1400x0_80_0_0_2e57116792ce60287a7944a01dc70dc4.jpg
https://ria.ru/20200730/1575152047.html
https://ria.ru/20200730/1575150507.html
минск
россия
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_0:9:800:459_1400x0_80_0_0_2e57116792ce60287a7944a01dc70dc4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_89:0:712:467_1400x0_80_0_0_a37eb369bae1ce8d3a9d546184d61147.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_167:0:634:467_1400x0_80_0_0_cbc21aeec9c5ef246175e72af2389ae1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, андрей равков, дмитрий мезенцев, минск, россия, мид белоруссии, белоруссия, украина, в мире

В МИД Белоруссии завершились встречи с главами дипмиссий России и Украины

11:30 30.07.2020 (обновлено: 13:29 30.07.2020)
940
© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Поочередные встречи с руководителями дипломатических миссий России и Украины по вопросу более 30 задержанных в Белоруссии россиян завершились в МИД Белоруссии, заявил в четверг пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.
"Завершились встречи, были приглашены в МИД поочередно посол России в Белоруссии Дмитрий Федорович Мезенцев и временный поверенный в делах Украины, исполняющий обязанности руководителя загранучреждения Петр Врублевский", - сказал Глаз журналистам.
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
11:14
СПЧ готов оказать поддержку задержанным под Минском россиянам
По словам пресс-секретаря, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, инициировавший накануне вызов дипломатов в белорусский МИД, на встречах не присутствовал. Итоговое сообщение МИД республики будет позже.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
10:56
Эксперт назвал задержание россиян в Белоруссии "спектаклем"
210211910
Обсудить 0
Задержание россиян под МинскомАндрей РавковДмитрий МезенцевМинскРоссияМИД БелоруссииБелоруссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт назвал задержание россиян в Белоруссии "спектаклем"
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Белоруссия запросила у посла разъяснения о задержанных россиянах
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных под Минском россиян
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Черечень: совбез Белоруссии опасается прибытия групп для провокаций
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
СПЧ готов оказать поддержку задержанным под Минском россиянам
Алексей Навальный перед началом своего выступления в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы
В словах Навального нашли призыв к свержению власти, сообщили СМИ
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов
Валерий Цепкало
Жена белорусского политика Цепкало заявила о задержании сестры
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
Политолог призвал ответить на угрозы США в адрес "Северного потока – 2"
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде надеются, что отношения Москвы и Минска не ухудшатся
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
Азиатский банк развития поможет Таджикистану в борьбе с COVID-19
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде рассказали о реакции на поправку о целостности России
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2062
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния