В МИД Белоруссии завершились встречи с главами дипмиссий России и Украины

МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Поочередные встречи с руководителями дипломатических миссий России и Украины по вопросу более 30 задержанных в Белоруссии россиян завершились в МИД Белоруссии, заявил в четверг пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.
"Завершились встречи, были приглашены в МИД поочередно посол России в Белоруссии Дмитрий Федорович Мезенцев и временный поверенный в делах Украины, исполняющий обязанности руководителя загранучреждения Петр Врублевский", - сказал Глаз журналистам.
По словам пресс-секретаря, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, инициировавший накануне вызов дипломатов в белорусский МИД, на встречах не присутствовал. Итоговое сообщение МИД республики будет позже.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.