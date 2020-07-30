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В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:27
2020-07-30T11:27
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_184a23b9bc53405910938c9f2e3f661c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, общество