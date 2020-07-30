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Распространение нового коронавируса
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В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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сергей аксенов (политик)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_184a23b9bc53405910938c9f2e3f661c.jpg
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, общество

В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса

11:27 30.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции, 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц, 1 случай завозной из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, за истекшие сутки обследовано 2555 человек. При этом всего в республике зарегистрировано 1176 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 888 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоОбщество
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