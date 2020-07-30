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Черечень: совбез Белоруссии опасается прибытия групп для провокаций
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил, что на встрече в ЦИК госсекретарь совбеза страны Андрей Равков заявил о возможном прибытии из РФ... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:29
задержание россиян под минском
сергей черечень
андрей дмитриев
александр лукашенко
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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задержание россиян под минском, сергей черечень, андрей дмитриев, александр лукашенко, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Черечень: совбез Белоруссии опасается прибытия групп для провокаций

11:27 30.07.2020 (обновлено: 13:29 30.07.2020)
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил, что на встрече в ЦИК госсекретарь совбеза страны Андрей Равков заявил о возможном прибытии из РФ "группировок для провокаций".
"Основная цель встречи - предупредить, что возможны провокации", - сказал Черечень журналистам в четверг в Минске после встречи в ЦИК с участием кандидатов в президенты и госсекретаря совбеза Равкова.
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По его словам, данное заявление было сделано в связи с тем, что в Белоруссии "были задержаны боевики, таких боевиков, скорее всего, на территории Беларуси еще достаточно много". "Плюс готовятся группировки, которые могут въехать на территорию Беларуси до 9 августа из России... Готовятся в России еще группировки, с его слов (госсекретаря совбеза - ред.), готовятся провокации силами этих группировок", - заявил Черечень.
В то же время политик заметил, что у него есть некоторые сомнения по заявленному на встрече в ЦИК.
Кандидат в президенты Андрей Дмитриев добавил, что на встрече прозвучали заявления о двух возможных группировках. "Нам говорят, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки", - сказал Дмитриев со ссылкой на Равкова.
Дмитриев также сообщил, что Равков рассказал о даче показаний задержанными в Белоруссии россиянами. По его словам, кандидатов предупредили, что "в стране есть 170 боевиков, и как мы уже знаем из сюжета гостелеканала, обученных подрывной и снайперской деятельности..., они целенаправленно угрожают массовым мероприятиям".
Вместе с тем Дмитриев отметил, что после встречи ему все равно "не хватило большого куска информации, чтобы понимать, что происходит".
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском якобы задержали "32 боевиков иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
Лукашенко в среду провел срочное совещание с членами Совета безопасности, ему доложили о ситуации в связи с задержанием "более трех десятков представителей иностранной частной военной компании". В ходе этого совещания председатель КГБ республики Валерий Вакульчик заявил, что задержанные под Минском россияне состояли в частной военной компании Вагнера. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что МИД республики пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по этому делу, поскольку не менее 14 из задержанных россиян "были зафиксированы" в Донбассе.
Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
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Задержание россиян под МинскомСергей ЧереченьАндрей ДмитриевАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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