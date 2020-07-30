Черечень: совбез Белоруссии опасается прибытия групп для провокаций

МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил, что на встрече в ЦИК госсекретарь совбеза страны Андрей Равков заявил о возможном прибытии из РФ "группировок для провокаций".

"Основная цель встречи - предупредить, что возможны провокации", - сказал Черечень журналистам в четверг в Минске после встречи в ЦИК с участием кандидатов в президенты и госсекретаря совбеза Равкова.

По его словам, данное заявление было сделано в связи с тем, что в Белоруссии "были задержаны боевики, таких боевиков, скорее всего, на территории Беларуси еще достаточно много". "Плюс готовятся группировки, которые могут въехать на территорию Беларуси до 9 августа из России... Готовятся в России еще группировки, с его слов (госсекретаря совбеза - ред.), готовятся провокации силами этих группировок", - заявил Черечень.

В то же время политик заметил, что у него есть некоторые сомнения по заявленному на встрече в ЦИК.

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев добавил, что на встрече прозвучали заявления о двух возможных группировках. "Нам говорят, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки", - сказал Дмитриев со ссылкой на Равкова.

Дмитриев также сообщил, что Равков рассказал о даче показаний задержанными в Белоруссии россиянами. По его словам, кандидатов предупредили, что "в стране есть 170 боевиков, и как мы уже знаем из сюжета гостелеканала, обученных подрывной и снайперской деятельности..., они целенаправленно угрожают массовым мероприятиям".

Вместе с тем Дмитриев отметил, что после встречи ему все равно "не хватило большого куска информации, чтобы понимать, что происходит".

Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском якобы задержали "32 боевиков иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.

Лукашенко в среду провел срочное совещание с членами Совета безопасности, ему доложили о ситуации в связи с задержанием "более трех десятков представителей иностранной частной военной компании". В ходе этого совещания председатель КГБ республики Валерий Вакульчик заявил, что задержанные под Минском россияне состояли в частной военной компании Вагнера. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что МИД республики пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по этому делу, поскольку не менее 14 из задержанных россиян "были зафиксированы" в Донбассе