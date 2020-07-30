https://ria.ru/20200730/1575153300.html
Объем производства йогуртов в Подмосковье вырос на 10%
Объем производства йогуртов на территории Московской области составил 412 тысяч тонн с начала года, что на 10% больше по отношению к показателям прошлого года,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:26
2020-07-30T11:26
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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https://ria.ru/20200730/1575147548.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей разин, московская область (подмосковье)