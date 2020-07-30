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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200730/1575153300.html
Объем производства йогуртов в Подмосковье вырос на 10%
Объем производства йогуртов на территории Московской области составил 412 тысяч тонн с начала года, что на 10% больше по отношению к показателям прошлого года,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:26
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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андрей разин, московская область (подмосковье)

Объем производства йогуртов в Подмосковье вырос на 10%

11:26 30.07.2020
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© РИА Новости / Варвара ГертьеЙогурт
Йогурт
© РИА Новости / Варвара Гертье
Йогурт
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Объем производства йогуртов на территории Московской области составил 412 тысяч тонн с начала года, что на 10% больше по отношению к показателям прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"За 6 месяцев текущего года подмосковными сельхозпредприятиями произведено 412,1 тысяч тонн йогуртов, что на 10% или 40,8 тысяч тонн выше объёма производства соответствующего периода 2019 года", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Он добавил, что Московская область традиционно занимет первое место по производству йогуртов
"Доля производства нашей области от общего объёма производства йогурта в стране составляет 50 %. Таких объёмов мы достигли за счёт слаженной работы ведущих молокоперерабатывающих предприятий Подмосковья", - добавил Разин.
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
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