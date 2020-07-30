https://ria.ru/20200730/1575153129.html
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных под Минском россиян
Украинские правоохранители будут решать вопрос возможной экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщила в четверг пресс-служба министерства иностранных... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:24
2020-07-30T13:29
задержание россиян под минском
александр лукашенко
мид украины
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, александр лукашенко, мид украины, минск, белоруссия, в мире
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости.
Украинские правоохранители будут решать вопрос возможной экстрадиции задержанных в Белоруссии
россиян, сообщила в четверг пресс-служба министерства иностранных дел Украины
.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
"Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", - говорится в сообщении.
При этом в МИД отметили, что ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков россиян, которые, по сообщениям в СМИ, могли принимать участие в боевых действиях в Донбассе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".