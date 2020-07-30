Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575153129.html
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных под Минском россиян
Украинские правоохранители будут решать вопрос возможной экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщила в четверг пресс-служба министерства иностранных... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:29
задержание россиян под минском
александр лукашенко
мид украины
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f3002989a138209541a863368573c892.jpg
https://ria.ru/20200730/1575150507.html
https://ria.ru/20200730/1575144642.html
4
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f3002989a138209541a863368573c892.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ba2d35898242399c4889fc97a1e4d7f8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_7dcc5a0e848aae67b132ca048de1c11b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, александр лукашенко, мид украины, минск, белоруссия, в мире

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных под Минском россиян

11:24 30.07.2020 (обновлено: 13:29 30.07.2020)
9740
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители будут решать вопрос возможной экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщила в четверг пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
10:56
Эксперт назвал задержание россиян в Белоруссии "спектаклем"
"Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", - говорится в сообщении.
При этом в МИД отметили, что ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков россиян, которые, по сообщениям в СМИ, могли принимать участие в боевых действиях в Донбассе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
Дмитрий Мезенцев
09:39
В МИД Белоруссии состоится встреча по делу о задержанных россиянах
7123212270
Обсудить 4
Задержание россиян под МинскомАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт назвал задержание россиян в Белоруссии "спектаклем"
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Белоруссия запросила у посла разъяснения о задержанных россиянах
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
В МИД Белоруссии завершились встречи с главами дипмиссий России и Украины
Задержание военнослужащего, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде рассказали о реакции на поправку о целостности России
Алексей Навальный перед началом своего выступления в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы
В словах Навального нашли призыв к свержению власти, сообщили СМИ
Николай Платошкин
Суд на три месяца продлил домашний арест политологу Платошкину
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Черечень: совбез Белоруссии опасается прибытия групп для провокаций
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
Минск и Киев усилят погранрежим для недопущения дестабилизации
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Экс-депутат Рады рассказал, кто финансировал протесты на Майдане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния